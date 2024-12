Floris: “Partita in pieno controllo, ma con qualche difficoltà sotto porta. Siamo consapevoli di essere forti”

CAIRESE – VARESE 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Lari non lo scopriamo oggi di certo, è un ragazzo forte che è entrato con grande spirito e sta giocando anche bene, perché quando tocca il pallone lo butta dentro. Perciò siamo ben contenti di averlo. Le difficoltà di oggi sono sotto porta, in fase realizzativa, non nel creare. Noi abbiamo creato ma anche sbagliato tanto, abbiamo mancato un po’ di cattiveria. Però io penso che nell’arco della partita abbiamo meritato. Abbiamo rischiato solo su un calcio d’angolo, tra l’altro ho sudato anche freddo, ma nella dinamica della partita non abbiamo subito mai un tiro. Dispiace aver perso Valagussa in corsa ma Marchisone ci ha dato un po’ più di vivacità; ci abbiamo sempre creduto ed eravamo comunque sereni e consapevoli che prima o poi sarebbe arrivato il gol, forse è mancato ancora poi il colpo per chiuderla.

FLORIS 2: Questo è un campo difficile, se non sbaglia qui non hanno non hanno mai perso se non contro la Lavagnese, se non sbaglio. Oggi abbiamo fatto una partita in pieno controllo e abbiamo fatto gol nel momento giusto. Oggi il Varese è stato è stato superiore sotto tutti i punti di vista. Valagussa ha avuto un affaticamento al polpaccio; aveva subito un risentimento domenica dopo la partita, in settimana non si è allenato ma si sentiva pronto per giocare, darebbe il cuore per la squadra. Riguardo alla classifica non possiamo che fare il nostro, giocando al meglio domenica dopo domenica. Vediamo quello che ci succede alla fine. Siamo consapevoli di essere una squadra forte che col tempo sta trovando sempre più i meccanismi, siamo sempre più quadrati e vedremo alla fine.

LUCA MARCHISONE (giocatore Varese): Spero che domenica prossima possa arrivare il gol. Sono contento di essere al Varese, è una squadra molto forte e i compagni sanno giocare a calcio e questo aiuta. Dobbiamo sfruttare le occasioni perché fino all’area ci arriviamo, purtroppo spiace perché la gara doveva finire con un parziale più ampio. In settimana vogliamo sempre fare gol, dobbiamo fare così anche in difesa. Ora cercheremo di fare tre punti anche contro il Gozzano, non dobbiamo pensare se giochiamo contro la prima o l’ultima. Pensiamo solo alla vittoria. Mi sono integrato benissimo, conoscevo già diversi ragazzi e ho trovato un ottimo gruppo.

EMANUELE BOVERI (Capitano Cairese): Sono felice di essere tornato in campo con i compagni. Dopo più di due mesi ne avevo bisogno. Peccato per il risultato, dispiace. Il gol sbagliato sarebbe stato fondamentale per il nostro morale. Dobbiamo continuare a lottare e pensare alla prossima. Stiamo lavorando bene, crediamo in quello che stiamo facendo e andiamo avanti.