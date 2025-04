Pro Patria ai playout, Turotti: “Pro Vercelli meglio della Triestina? Non mi piace “scegliere” avversari, poi si viene smentiti”

La Pro Patria perde per 2-1 in casa della Pergolettese, in una partita giocata per mezz’ora sotto il diluvio, e conclude il campionato qualificandosi ai playout come terzultima. Affronterà la Pro Vercelli in un doppio confronto in cui i tigrotti di Busto Arsizio saranno obbligati a vincere.

A parlare in sala stampa al Voltini di crema sono il ds Turotti, che aspetta a dare un giudizio alla stagione, e il centrocampista Palazzi, autore del fallo al 2′ che porterà al rigore della Pergolettese.

TUROTTI 1 – A proposito dei playout contro la Pro Vercelli: “Scegliere gli avversari non è una cosa che mi piace. A volte si pensa che sia più facile giocare con una squadra piuttosto che con un’altra. E poi si viene smentiti. Abbiamo rischiato la retrocessione diretta, perché per qualche giornata siamo stati distanti più di otto punti, perciò abbiamo raggiunto un obiettivo. Oggi ci poteva essere un qualcosa in più, purtroppo però ce lo siamo giocati, male, con l’inizio di questa partita. Abbiamo fatto degli errori, e l’abbiamo pagata cara.

TUROTTI 2 – Il campionato è finito, non siamo sicuramente contenti per come è andato. Chiudiamo questa pagina, adesso dobbiamo pensare soltanto alle partite che rimangono, tutti assieme. Serve lavorare, prepararci bene per affrontare al meglio queste partite. Speriamo di avere più giocatori a disposizione, oggi ne mancavano nove. Del campionato ne parleremo quando saranno terminati i playout. I processi… e le processioni le faremo dopo, adesso pensiamo a ciò che ci aspetta.

TUROTTI 3 – La Pro Vercelli la conosciamo, ci abbiamo giocato qualche domenica fa. Loro conosco noi. È dalle sette sconfitte consecutive che ogni partita sembrava sempre essere l’ultima spiaggia. Invece alla fine con un rigore dato al 93′ (a Vercelli), che ancora non abbiamo capito perché (è stato fischiato), oggi potevamo giocarci la salvezza diretta, se avessimo vinto oggi. Il calcio è bello per questo: può dare e togliere tanto.

PALAZZI 1 – Avevamo fatto una bella settimana. Oggi credo che avessimo iniziato anche bene la partita, poi c’è stato un errore, mio, che ha indirizzato la partita. Secondo me comunque arriviamo bene ai playout, con slancio, nonostante questa sconfitta. Era il nostro obiettivo a metà stagione.

PALAZZI 2 – Peccato non aver superato la Pro Vercelli, con il risultato migliore (in caso di parità nel doppio confronto passerà la squadra meglio qualificata, ovvero la Pro Vercelli, ndr.). Siamo carichi, in queste due settimane ci alleneremo bene come sempre. Sicuramente arriveremo pronti. Una volta andati in svantaggio l’obiettivo era quello di segnare subito per riaprirla. Ci siamo riusciti, ma non spinto abbastanza per portare a casa questi tre punti. Alla Pergolettese bastava anche un pareggio per salvarsi. Quindi si sono difesi molto bene, nel secondo tempo è stato più difficile entrare in per pareggiarla e poi vincerla.