Incendio alle Azalee a Gallarate, vigili del fuoco al lavoro per ore la mattina di Natale

Vigili del fuoco al lavoro per due ore, nella mattina di Natale, per un grande incendio che si è sviluppato negli scantinati del complesso delle “Azalee” di Gallarate, nello stabile verso via dei Salici.

L’allarme è scattato poco dopo le sei dei mattino. Le squadre hanno dovuto operare per un’ora per spegnere le fiamme e poi ancora per un’altra ora per la prima messa in sicurezza. Le operazioni sono proseguite fino alle undici.

Intervento particolarmente complesso in fase iniziale, perché il calore ha fatto collassare l’impianto elettrico degli scantinati e i pompieri hanno dovuto operare in fase di spegnimento con visibilità zero data dal fumo e tutte le vie e passaggi ostruiti dal fili e dai cavi.

Il palazzo è stato dichiarato parzialmente inagibile, sul posto la Polizia Locale gallaratese e il sindaco Andrea Cassani, per valutare e se necessario trovare una sistemazione per i residenti.