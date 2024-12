Indi Agency apre una nuova sede a Varese

L’agenzia di comunicazione Indi Agency rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura di una nuova sede operativa in provincia di Varese, prevista per gennaio 2025. La società, controllata interamente dalla sede principale di Milano, partirà con un budget di circa 500mila euro e sarà gestita da Simone Ramaccini, head of digital & project management, e Gianluigi Valenti, head of business development.

«Abbiamo scelto Varese per il fermento economico del territorio, dove il Piano #Varese2050 di Confindustria Varese punta a favorire lo sviluppo delle startup e delle Pmi», spiega Jacopo Moschini, co-founder di Indi Agency e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

La nuova sede mira a supportare l’ecosistema locale con competenze integrate tra comunicazione tradizionale e digitale, dall’ideazione di strategie di branding all’organizzazione di eventi. Fondata nel 2022 da Riccardo Belli, Jacopo Moschini e Luca Comino, Indi Agency conta oggi circa 20 professionisti e ha registrato una crescita costante. «Si tratta di un investimento strategico per offrire maggiore valore al mercato”, sottolinea Luca Comino, Chief Creative Strategy Officer. Le competenze digitali e di business di Simone e Gianluigi renderanno il nostro approccio ancora più incisivo».

La provincia di Varese, secondo Moschini, è un contesto strategico per l’innovazione: «Vogliamo essere attori di sistema, creando sinergie con imprese, istituzioni, scuole e università. Varese ha in programma investimenti importanti, e noi vogliamo far parte di questa crescita».

Simone Ramaccini, Head of Digital & Project Management, aggiunge: «Questo progetto è un’opportunità unica per sviluppare un modello di governance innovativo e sostenibile, con un equilibrio tra efficienza e benessere».

Per Gianluigi Valenti, l’obiettivo è guidare clienti e prospect in percorsi di crescita misurabile. «Il nostro approccio distintivo, basato su solution kit e competenze verticali, ci permetterà di fare la differenza sia nel new business che nell’upselling».