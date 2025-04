Per l’incendio di Varese in via Robbioni condanna a 4 anni

Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi per quei fatti che lo scorso anno (28 maggio 2024) misero in scacco per una serata il centro storico di Varese: le fiamme partite da un appartamento in via Robbioni, proprio dietro via Veratti, i mezzi di soccorso e i pompieri che hanno domato il rogo e continuato la bonifica dello stabile anche il mattino seguente.

Per quell’incendio che subito si scoprì essere di origine dolosa venne individuato un responsabile, uno degli inquilini. Alla base del rogo problemi legati alla solitudine e ad un trascorso di sofferenza personale.

Fatto comunque ingiustificabile rispetto alla responsabilità penale riscontrata dal giudice per l‘udienza preliminare di Varese che ha deciso per una pena a 4 anni non considerando la richiesta di riconoscere incapacità dell’imputato a fronte di una perizia stilata mentre l’uomo stava in carcere.