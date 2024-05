Incendio in via Veratti, verso la convalida dell’arresto 

È stata depositata oggi, giovedì, la richiesta di convalida dell’arresto da parte del pubblico ministero di Varese Lorenzo Dalla Palma in merito all’incendio doloso alla casa di via Robbioni con affaccio su via Veratti. Una strada, quest’ultima, chiusa al transito attorno alle 19.30 di martedì dopo l’incendio che ha distrutto l’appartamento al secondo piano dello stabile del Comune di Varese dove l’uomo risiedeva e che avrebbe dovuto abbandonare.

Il movente del gesto sarebbe appunto da ricondursi a questa temperie: una situazione economica, familiare e personale al limite, un gesto disperato che non si è trasformato in tragedia grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e al fatto che l’uomo avesse chiuso le derivazioni del gas prima di compiere l’atto doloso che ha carbonizzato l’interno della casa.

Il tutto per poi assistere al rogo della palazzina, momento in cui la polizia di stato ha fermato il cinquantenne che ha ammesso di aver agito intenzionalmente. Ora i prossimi passaggi procedurali sono la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari e successivamente la definizione della quasi scontata misura cautelare da applicare, che probabilmente sarà di natura restrittiva. L’uomo rimane comunque in carcere nelle more del procedimento.