In fiamme un appartamento in centro a Varese, i vigili del fuoco al lavoro in via Veratti

La via Veratti, una delle vie centrali di Varese, è stata interessata da un incendio nella serata di martedì 28 maggio.

L’allarme è scattato intorno alle 19 quando sono state viste fiamme molto alte fuoriuscire dalle finestre di un un appartamento mansardato al piano più alto di un immobile che si affaccia su via Veratti e su via Robbioni.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco e l’ambulanza per soccorrere eventuali feriti. Per permettere l’intervento di spegnimento è stata chiusa la strada. Le operazioni di messa in sicurezza Sono proseguite per due ore. La strada è stata riaperta poco prima delle 21.