In una commissione consigliare il punto sull’edilizia residenziale pubblica di Varese

Sono 368 gli immobili di edilizia residenziale pubblica in capo all’amministrazione di Varese: palazzine e appartamenti che il comune può fornire a persone bisognose a canoni particolarmente calmierati.

Oggetto di una gestione complessa, che coinvolge ben tre assessorati (Quello al bilancio, quello ai lavori pubblici e quello ai servizi sociali) sono stati protagonisti di una commissione congiunta che è stata convocata nel pomeriggio del 20 giugno su richiesta dei consiglieri della Lega Stefano Angei e Barbara Bison: a rispondere alle domande dei consiglieri sono stati gli assessori al bilancio Cristina Buzzetti e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati.

Buzzetti ha innanzitutto spiegato la complessità della gestione, che appunto fa capo a diversi assessorati: affitti “normali” e gestioni ordinarie sono a capo del Bilancio, manutenzioni straordinarie e messe a norma a capo dei Lavori Pubblici e assegnazione degli alloggi a capo all’assessorato ai Servizi Sociali. Secondo le spiegazioni di Buzzetti, un dato da non dimenticare è che, quando si riesce a ottenere il pagamento dell’affitto, cosa non scontata, questo non copre nemmeno minimamente i lavori di manutenzione necessari: gran parte delle spese sono a carico del comune. Tra i dati da lei forniti, ci sono anche gli alloggi riassegnati nel 2017, che sono stati 56.

L’assessore Civati ha invece innanzitutto “fatto la conta” degli immobili in città, 368, spiegando poi quali appartamenti sono oggetto di manutenzione straordinaria: si tratta di 17 appartamenti in via Misurina, e 40 appartamenti nella zona storica di Biumo inferiore come via Frasconi, via Walder, via De Cristoforis. Sono inoltre 600mila gli euro assegnati dalla Regione per le riqualificazioni di altri immobili.

Numerose le domande dei consiglieri, non tutte soddisfatte: in particolare a parlarne è stato Stefano Angei, che ha ricordato anche come queste case siano diventate di attualità dopo due fatti di cronaca, Barbara Bison intervenuta come capogruppo della Lega, Luca Paris e altri.

Tra le domande anche quelle che riguardavano la possibilità di vendere alcuni degli appartamenti (La risposta dell’assessora al bilancio in questo caso è stata: “No, perchè non è patrimonio disponibile, e una certa quota di edilizia residenziale pubblica è necessaria”), mentre alcune preecisazioni sui dati richieste da Stefano Angei, impossibili da dare al momento, saranno oggetto di uno specifico accesso agli atti.

L’INTERA COMMISSIONE CONSILIARE, REGISTRATA IN STREAMING