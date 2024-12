La festa di Natale dei Vigili del Fuoco torna in presenza e riparte da Marnate

Si avvicina il Natale ma soprattutto si avvicina sabato 21 dicembre per il tradizionale appuntamento di solidarietà dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco a supporto degli assistiti delle tante associazioni di volontariato e per la prima volta “in esterno” presso il le Scuole Elementari “Dante Alighieri” in via San Carlo 55 a Marnate.

L’iniziativa è svolta in stretta collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese ed ha come scopo la distribuzione di diverse centinaia (passiamo abbondantemente il migliaio) di pacchi dono contenenti da generi alimentari, giocattoli, vestiario ed altri regali natalizi destinati prevalentemente a bambini e ragazzi in difficoltà e/o diversamente abili o nuclei famigliari in situazione di disagio.

Come ogni l’arrivo di Babbo Natale per i tanti bambini che hanno già confermato tramite le proprie associazioni di riferimento. Il gruppo SAF dei VV.F darà prova delle tecniche di intervento dei VVF e sarà possibile visionare i mezzi di intervento ed anche mezzi storici del Vigili del Fuoco. Questo anno la manifestazione ha un carattere di particolare importanza in quanto per la volta, dopo oltre 35 anni, si è deciso di portare l’iniziativa sul territorio delle nostre comunità locali, di anno in anno nei vari comuni della Provincia di Varese, quest’anno partiamo dal Comune di Marnate.

Il famoso percorso dell’Accademia dei Mini Pompieri sarà poi a disposizione per tutti i piccoli presenti che vorranno testare le proprie capacità ottenendo il diploma ufficiale di “mini pompiere”. Già confermata la presenza delle autorità locali e nazionali, le varie edizioni hanno visto un crescendo continuo di partecipanti, soprattutto di bambini diversamente abili e quest’anno dopo la pandemia c’è molta aspettativa per questo grande ritorno.

Complessivamente presenti oltre 40 associazioni di volontariato con i loro assistiti, abbondantemente più di mille. a cui vanno ad aggiungersi piccoli, ragazzi ed adulti che non mancheranno l’occasione per essere per un giorno pompieri. Un grande lavoro e tanta passione messa in campo da tutti i volontari presenti su tutta la provincia di Varese. “La capacità di rinnovarsi costantemente dopo 36 anni sempre con passione e aprendoci al territorio partendo da Marnate certi che il calore della festa possa accogliere tutti”, spiega il Presidente Onorario dell’Associazione Provinciale dei VV.F, Riccardo Comerio. “Con i nostri volontari ci mettiamo sempre il cuore e la passione ed ancora una volta abbiamo cambiato nel solco della tradizione per essere sempre più vicini alle comunità locali”, spiega il Presidente dell’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco, Giacomo Ferrario.

“Ho sempre pensato che un vero Vigile del Fuoco, permanente o volontario, è tale se ha una particolare predisposizione d’animo, una disponibilità verso il prossimo che si esalta nel soccorso tecnico urgente e che non termina con la fine della vita lavorativa. I nostri uomini e le donne dell’ANVVF, pur avendo assolto al loro dovere di servire lo Stato, continuano a svolgere una piena funzione di soccorso, forse meno percepibile, materiale e fisica di quella che svolgevano in servizio, ma altrettanto piena, importante e utile a livello sociale e istituzionale. Ringrazio di cuore tutti i componenti della ANVVF per il costante supporto al Comando e alla cittadinanza. Un vero Vigile del Fuoco è un Vigile del Fuoco per sempre”, aggiunge il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese, Mario Abate.

“E’ un grade onore ospitare per la prima volta dopo 36 anni la “esterna” di questa grande manifestazione della ANVVF a cui ho sempre partecipato negli ultimi dieci anni: Marnate e la sua comunità vi dà il benvenuto!”, aggiunge infine il Sindaco di Marnate, Marco Scazzosi.

Ci saranno tante sorprese per piccoli e grandi, una bella giornata di solidarietà per essere sempre più a contatto delle comunità locali ed al servizio della popolazione, dopo tanti anni una prima sperimentazione fuori dalla caserma ancora più vicino alle persone e ai territori.

Durante la cerimonia ci sarà anche un momento di particolare emozione con l’assegnazione dei premi “Un giorno da pompieri” per ricordare due grandi Vigili del Fuoco prematuramente scomparsi Roberto Di Saverio e Alessio Teoldi. I buoni frutto della raccolta avvenuta durante la festa organizzata in loro ricordo proprio questo anno a Cassano Magnago il 28 e 29 settembre u.s. verranno consegnati, in collaborazione con gli organizzatori e colleghi VVF del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate, ai figli Ginevra, Chiara, Viola e Luca. L’appuntamento da non perdere è a Marnate sabato 21 dicembre dalle ore 14.15 per un pomeriggio indimenticabile con i Vigili del Fuoco.