La Varesina ospita il Sondrio di Marco Amelia, Castellanzese in Brianza

Domenica 15 dicembre alle 14.30 vanno in scena le partite della diciottesima giornata del Girone B di Serie D. La Varesina attende la Nuova Sondrio al Varesina Stadium, mentre la Castellanzese giocherà sull’ostico campo di Carate Brianza contro la Folgore Caratese. (Foto Facebook – Nuova Sondrio Calcio)

VARESINA – NUOVA SONDRIO

L’ultimo impegno casalingo del 2024 per la Varesina è contro la Nuova Sondrio. Le Fenici cercheranno di ritornare a vincere e per farlo dovranno trovare la via della rete smarrita ormai da tre partite, complici i tre 0-0 consecutivi rimediati contro Casatese Merate, Vigasio e Castellanzese. Gli azzurri arrivano da un ottimo pareggio nella gara interna contro il Breno, che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive. La formazione valtellinese è allenata da mister Marco Amelia, presentato nella mattinata di venerdì 13 dicembre. L’ex portiere è subentrato a mister Tommaso Dal Nero, nominato ad interim dopo l’esonero di mister Alessio Bifini, a sua volta sollevato dall’incarico dopo la sconfitta del 23 ottobre scorso contro il Vigasio per 4-0. Nel corso della gestione Dal Nero, gli azzurri hanno raccolto nove punti in sette partite e ora si trovano a quota 18 punti, insieme al Magenta sull’orlo della zona playout. Il miglior marcatore della formazione ospite è Guillermo Busto con 3 reti, quest’ultimo ha totalizzato anche 5 assist. Tra rossoblù e Azzurri non ci sono precedenti.

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE

La Castellanzese domenica affronterà l’ultima trasferta dell’anno sull’ostico campo della Folgore Caratese. La formazione brianzola allenata da mister Filippo Carobbio è in un periodo di splendida forma. Infatti gli azzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive che hanno permesso loro di agganciare la zona playoff a quota 29 punti in coabitazione con il Sant’Angelo. La Folgore vanta il quinto miglior attacco del campionato con 24 gol all’attivo. Il miglior marcatore stagionale è Daniele Ferrandino che finora ha messo a segno 8 gol, seguito da Simone Simeri a quota 5. I precedenti tra queste due compagini sono otto e il bilancio è in equilibrio con tre vittorie neroverdi, tre successi per la Caratese e due pareggi. Nella scorsa stagione la gara di andata disputata a Carate Brianza era terminata 2-2, mentre nella gara di ritorno del “Provasi” si erano imposti i brianzoli per 2-1.