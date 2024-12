Laurea con lode all’Università Insubria di Varese per Sarah Maestri

Una giornata importante celebrata anche sui profili social dell’ateneo: Sarah Maestri, attrice e scrittrice di Luino, ha conseguito la laurea magistrale con lode in Scienze e tecniche della comunicazione.

La cerimonia ha segnato il traguardo accademico di Maestri con una tesi dal titolo “Social Media: le carenze legislative nella tutela dei minori e dei loro genitori”.

La tesi è stata realizzata sotto la supervisione della professoressa Paola Biavaschi, delegata della rettrice all’Uguaglianza di genere e alle pari opportunità, nonché direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio. Un elaborato che si configura come un vero e proprio manifesto per la tutela dei minori online.