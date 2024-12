L’Hilton di Somma a servizio di Milano Malpensa, riaperto nel 2024 dà lavoro a 35 persone

Aperto dopo quattro anni dalla fine del precedente gestore, l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa, a Somma Lombardo, si appresta a chiudere il suo primo anno, il 2024.

Un anno di avvio importante, per una struttura che – pur parte del più ampio gruppo Della Frera Hotels e con il marchio di una grande catena – non rinuncia affatto a proporsi anche con uno sguardo attento al territorio. Così nelle camere capita di vedere le immagini della diga di Panperduto e della splendida valle del Ticino, scenario a due passi di distanza, da scoprire anche per il viaggiatore che passa di qua magari solo per una notte prima del volo.

La struttura oggi è tornata ad impegnare anche personale qualificato: «Oggi qui lavorano 25 persone più il personale delle pulizie, per un totale di circa 35 persone» dice Valeria Albertini, direttore generale del gruppo Della Frera Hotel. «Assunti in grandissima parte a tempo indeterminato, con parità di genere». L’hotel di Somma/Malpensa ha come direttore Alessandro Soriani mentre la brigata di cucina è guidata dallo chef Angelo Nasta, che ha iniziato i suoi studi a Varese e ha lavorato all’hotel Villa Torretta, dove il suo risotto alla milanese ha ottenuto anche riconoscimenti.

L’hotel ha 143 camere, con standard anche più alti di quelli di legge, ad esempio sulla silenziosità (fino a 60 decibel di rumore esterno) per rispondere agli standard per il personale delle compagnie aeree. Frutto di un restyling molto approfondito della struttura originale: «Durato quasi un anno, di fronte alle problematiche di una struttura che era rimasta chiusa già tre anni» spiega ancora Valeria Albertini.

«Con questo hotel abbiamo rafforzato la presenza su Malpensa, abbiamo più di quattrocento camere su questo territorio» prosegue Guido Della Frera, fondatore e presidente del Gruppo Della Frera Hotel, che in zona ha già il DoubleTree di Solbiate Olona.

I servizi aperti a tutti

L’Hilton Garden Inn Milan Malpensa si distingue anche per il suo approccio green e inclusivo. L’Hotel dispone di colonnine di ricarica per auto elettriche, promuovendo l’utilizzo di veicoli a basse emissioni, e ha adottato un sistema di riciclo delle amenities, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a sensibilizzare gli ospiti sul tema della sostenibilità.

Un servizio che, come anche il ristorante, non è solo a disposizione di chi dorme in hotel o di chi usa le quattro sale convegni, ma anche dei clienti che vogliono accedere direttamente dal territorio.

L’impegno per l’inclusione sociale

Un altro fiore all’occhiello è rappresentato dal progetto “I falsi d’autore” di Oasi Lab, promosso in collaborazione con la Cooperativa Sociale Oasi.

Dal 2011, questo laboratorio di pittura offre alle persone con disabilità psico-fisiche l’opportunità di acquisire nuove competenze e autonomia personale, riproducendo opere di grandi maestri della pittura in uno spazio creativo supportato da esperti. Le tele esposte nell’Hotel testimoniano il talento e la dedizione dei partecipanti, creando un valore aggiunto all’esperienza degli ospiti.