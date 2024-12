Mamma e bambino investiti sulla circonvallazione a Gallarate

Una donna di 37 anni e un bambino di un annosono stati soccorsi dal 118 dopo essere stati investiti da un veicolo in via Ferrario a Gallarate.

L’incidente è avvenuto alle 9:45 di oggi, 24 dicembre, sulla strada di circonvallazione interna della città, all’altezza del semaforo con Corso Leonardo Da Vinci.

Sul posto sono stati fatti intervenire automedica e ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, attivati in “codice giallo”: la donna con bambini sul passeggino è stata urtata ma non in velocità.

Mamma e bimbo sono stati poi trasferiti all’ospedale di Legnano ma non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per gestire l’intenso traffico di queste ore di vigilia di Natale.