Mezza Amca Elevatori è sufficiente per vincere a Montecchio

L’Amca Elevatori Varese cala il poker nel campionato di Serie B di basket in carrozzina, imponendosi in modo largo anche sul campo vicentino di Montecchio contro i Delfini 2001, forse l’avversaria meno attrezzata del raggruppamento.

La squadra di coach Alberto Zorzi non ha difficoltà nel raggiungere il 21-82 finale pur in un momento di emergenza. I biancorossi sono infatti scesi in campo con appena sei uomini: ai forfait già certi di Paonessa, Marinello (infortunati) e Silva (presente solo in alcune partite) si è aggiunto anche quello di Roncari a causa di un problema di salute.

A trascinare l’HSV ci hanno quindi pensato i due stranieri: Cardoso (nella foto di Massimo Longo) ha segnato 32 punti, Samadi ne ha aggiunti 22 mentre anche Nava e Pedron sono andati in doppia cifra (11 e 10) grazie anche agli ampli minutaggi concessi per forza di cose a ogni giocatore.

C’è però da augurarsi che l’emergenza non prosegua perché sabato prossimo l’Amca Elevatori disputa (a Bizzozero) un altro incontro importante, quello con la Polisportiva Disabili Vicenza in quella che sarà una sfida tra imbattute al vertice del girone. Silva sarà disponibile ma la speranza è quella di recuperare almeno Roncari.

I Delfini 2001 Montecchio M. – Amca Elevatori HS Varese 21-82

(2-20, 9-34, 21-82) Montecchio: Tomasi 2, Zin, Alba 4, Dal Toè 1, Rasia 2, Caraghiox, Zola 11. All. L.Tomasi.

Varese: Samadi 22, Sala 1, Cardoso 32, Fiorentini 6, Nava 11, Pedron 10. All. A. Zorzi.

RISULTATI (4a giornata)

Pol. Disabili Vicenza-Albatros Trento 78-16; Uicep Torino-Alitrans Verona 36-70; Delfini 2001 Montecchio-Amca Elevatori Varese 21-82; Nordest Castelvecchio-CUS Padova 59-45.

CLASSIFICA: VARESE, Vicenza 8; Torino^, Castelvecchio* 6; Verona 4; Padova* 2; Montecchio e Trento* 0.

* una partita in meno | ^ una partita in più.