Ottica Dunghi a Varese, vederci bene per guardare meglio

Nel panorama delle attività commerciali di Varese, Ottica Dunghi rappresenta un negozio storico, un esempio di eccellenza e dedizione, con una storia che fonde tradizione e innovazione. Dal 1993 Antonio Arca, l’attuale titolare, ha trasformato un piccolo negozio di fotografia degli anni Settanta in un moderno punto di riferimento per la cura della vista.

In origine, il negozio era dedicato esclusivamente alla fotografia, ma con il passare degli anni Antonio ha saputo mantenere il nome storico e aggiungere un reparto di ottica. Grazie a questo sviluppo, oggi Ottica Dunghi offre un’ampia gamma di soluzioni visive per ogni esigenza. Fino a sette anni fa, il negozio occupava una sola sede storica, ma la crescita dell’attività ha permesso l’acquisizione dello spazio di fronte, unendo i due negozi. Questa espansione è stata fondamentale per accogliere al meglio i clienti e supportare la crescita del lavoro.

Grazie al laboratorio interno e alla collaborazione con i migliori fornitori di lenti, Ottica Dunghi è in grado di soddisfare ogni esigenza in tempi brevissimi. Che si tratti di una lente rotta, di una stanghetta danneggiata o di un nuovo paio di occhiali da vista con montature firmate, le soluzioni proposte sono tante, rapide e garantite. Non manca una vasta scelta di occhiali da sole con lenti di alta qualità che garantiscono la sicurezza dei tuoi occhi.

Dimentica l’attesa. Se hai bisogno di una riparazione o di occhiali nuovi pronti in giornata, affidati a un team di professionisti con quasi 50 anni di esperienza. All’Ottica Dunghi il comfort, la precisione e lo stile sono sempre al primo posto. Vieni a trovarci in centro a Varese e scopri un servizio veloce e affidabile.

Ottica Dunghi si distingue per l’utilizzo di strumentazione tecnologicamente avanzata per i test visivi. Con l’acquisto di nuovi occhiali, l’esame oftalmico è sempre gratuito.

Ottica Dunghi si distingue anche per un servizio di consegna occhiali estremamente rapido. Grazie alla presenza di un laboratorio interno, il negozio è in grado di consegnare l’occhiale nella giornata stessa, se le lenti sono disponibili. La flessibilità delle consegne è un altro punto di forza: Antonio garantisce la reperibilità 24 ore su 24, con possibilità di consegna anche la domenica. Questo consente di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Lo staff è disponibile per offrire un servizio di assistenza completo e tutte le montature acquistate sono coperte da una garanzia che include la sostituzione gratuita entro un anno, sia per danni accidentali che per usura. Ogni cliente è accolto con professionalità e guidato nella scelta della soluzione visiva più adatta alle sue esigenze, sia che si tratti di occhiali da vista, occhiali da sole o lenti a contatto.