Processo all’anarchico, piazza del tribunale di Varese presidiata

Attivato l’apparato di sicurezza rafforzato per un processo in corso mercoledì mattina a Varese e che vede imputato un giovane colpito dalla misura di prevenzione di non allontanarsi dalla provincia di residenza (misura stabilita dal tribunale di Genova).

L’imputato, appartenente a gruppi della galassia antagonista, un anarchico, è arrivato in aula con 50 minuti di ritardo e il giudice monocratico ha preso nota della sua presenza ma non gli ha consentito di rilasciare dichiarazioni, come richiesto dall’imputato, poiché il verbale risultava già chiuso; il procedimento è stato aggiornato a febbraio.

La presenza di polizia e carabinieri fuori dal tribunale era per scongiurare disordini a fronte dell’annunciato presidio anarchico che in realtà non si è tenuto. Solo in tarda mattinata e a procedimento terminato una decina di manifestanti ha fatto ingresso in tribunale per poi uscire subito dopo, senza nessun problema legato alla sicurezza. Sul posto uomini della Digos, agenti delle volanti e della Compagnia carabinieri di Varese.