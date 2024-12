Soevis Arena, ecco il nuovo nome del Pala Borsani di Castellanza

Da oggi giovedì 19 dicembre il Pala Borsani di Castellanza si chiama Soevis Arena. La novità è stata presentata da Marco Tajana, presidente Sport+Knights Events srl, società che gestirà sino al 2032 l’impianto in cui sono accolte numerose realtà sportive tra cui Legnano Basket e Saronno per il campionato di serie B Nazionale. Con lui Domenico Ditto, presidente Soeni, Società Energetica Italiana che ha contributo al nuovo nome dell’Arena. Un passo in avanti per il Pala Borsani che piano piano sta tornando al centro dello sport locale: «Sport+Knights Events – spiega Tajana – gestirà per otto anni questa struttura e per noi vuol dire poter fare progetti importanti di lunga durata. Significa crescere e questa è un ulteriore dimostrazione». Entusiasta Ditto ha precisato: «Il fulcro dell’azienda è la famiglia un tema che condividiamo con questa realtà e siamo felici di poter mettere il nostro brand in questo palazzetto che non è solo la casa Knights, ma è una struttura polivalente capace di dare spazio a diverse realtà. Qui si respira un’aria di festa e famigliarità che rispecchia il nostro spirito».

A presenziare anche Cristina Borroni, vice sindaco reggente di Castellanza che, come amministratore pubblico, continua a lanciare una proposta di collaborazione con la città di Legnano per rinnovare la struttura e ampliare i servizi. Nel suo intervento Tajana ha spiegato nel dettaglio gli intenti di questa nuova alleanza che si focalizza sul palazzetto: «Siamo entrati nel 2020 in un Pala Borsani agonizzante e da allora ci siamo impegnati nel costruire con impegno un percorso per riportare questa realtà al centro dello sport locale – precisa Tajana -. Così stiamo facendo. In quest’ottica abbiamo preso la concessione per otto anni così da avere una visione completa. Poi sempre percorrendo la via di modernizzazione ci siamo affiancati ad una società importante pronta ad associare il suo nome al Pala Borsani. Questa realtà presente sul territorio di Legnano ci aiuterà sul fronte marketing e ci sosterrà nei nostri obiettivi futuri. Ricordiamo che è sempre grazie a loro se abbiamo potuto effettuare diversi interventi di rinnovo come quello dell’illuminazione». Il presidente Tajana ha poi ringraziato l’amministrazione di Castellanza che «si sta fortemente impegnando nel cercare di svolgere lavori di manutenzione della struttura» ed ha ricordato la necessità di «dover guardare anche verso una programmazione di spettacoli per poter essere più autonomi e sostenibili».

UNA FESTA PER INAUGURARE SOEVIS ARENA

Il palazzetto sarà inaugurato con il suo nuovo nome domenica 22 dicembre in occasione dell’ultima gara interna dei Knights del 2024. Quindi, non una semplice giornata di campionato ma una vera e propria festa. Infatti con la gara contro la Fulgor Fidenza si chiude un anno di alti e bassi, ma che sta regalando un finale con grande entusiasmo per tutto il clan biancorosso. Essendo anche una gara prenatalizia la società ha deciso di proporre un tradizionale evento benefico: il “Teddy bear Toss”. Ci sarà quindi il lancio di peluches dopo il primo canestro della partita di una qualsiasi delle due squadre. I Titans Italian Legion e Titans Beard Club, raccoglieranno i pupazzi da regalare ad uno degli istituti per bambini del territorio. Poi, durante la partita, la classica estrazione dei premi della lotteria dei Knights con una parte del ricavato in beneficenza alla Castoro Sport e, a fine partita, l’arrivo di Babbo Natale con il regalo per i Mini-Knights del minibasket con, a seguire il brindisi e panettone (o pandoro) che accompagnerà lo scambio di auguri con i giocatori della serie B.