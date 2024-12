Spaccio, lo arrestano i carabinieri di Busto Arsizio con la cocaina in macchina

Il controllo è scattato il 03 dicembre scorso quando, pattuglia della Radiomobile di Busto Arsizio durante un servizio perlustrativo hanno controllato un’auto con a bordo due uomini.

Dopo l’alt e le domande di rito, nell’abitacolo si respirava gran nervosismo, così i militari hanno cominciato ad approfondire il controllo operando una minuziosa perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti. Questa attività ha permesso di trovare, ben occultate, di 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di 20,70 grammi subito sequestrate.

Il conducente, O.A., 29enne disoccupato, residente a Lonate Pozzolo, nato in Italia da cittadini marocchini, nonché proprietario del veicolo ha dichiarato che la sostanza stupefacente era di sua esclusiva pertinenza, ed è stato quindi tratto in arresto ed il giorno seguente è stato accompagnato per l’udienza di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto eseguito, considerati gli elementi da cui era desumibile il possesso della sostanza stupefacente ai fini della successiva rivendita, applicando a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per tre volte la settimana, in attesa della data stabilita per l’udienza.