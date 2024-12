Treni, la circolazione del trasporto regionale durante lo sciopero

Giornata di sciopero anche sulle linee ferroviarie regionali. Trenord fa sapere che dalle ore 21:00 del 12 dicembre alle ore 20:59 del 13 dicembre 2024 è previsto uno sciopero.

LA SITUAZIONE VENERDI’ MATTINA SULLE LINEE VARESINE

Venerdì mattina sulla Laveno – Varese – Saronno – Milano il treno 10023 (Milano 8.39 Varese 9.40) oggi no partirà.

Sulla Luino – Gallarate – Milano il treno 25307 (Luino 6.19 – Milano Garibaldi 8.01 non partirà a causa di un intervento di manutenzione straordinaria.

Sulla Malpensa – Varese – Mendrisio – Como il treno 25560 (Malpensa T2 7.13 Biasca 9.37) non partirà; idem per il treno 25452.

Sulla Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano ritardo sul treno 2520 (Milano Garibaldi 6.32 – Porto Cerssio 7.45).

Sulla Saronno – Milano – Lodi a causa dello sciopero saltano i treni 24111 e 24116

I BUS SOSTITUTIVI

Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti.

Solo nella giornata di venerdì 13, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

ALTRE INFO UTILI

A seguito dell’intervento amministrativo da parte del TAR nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre, è stato confermato lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato USB Lavoro Privato dalle ore 21:00 di giovedì 12 alle 20:59 di venerdì 13 dicembre 2024. A questo, si aggiunge uno sciopero nazionale dalle ore 13:00 alle ore 21:00 di venerdì 13 dicembre, proclamato oggi con procedura d’urgenza dal sindacato CubTrasporti in seguito all’incidente che nella serata dell’11 dicembre ha coinvolto il macchinista dell’impresa ferroviaria Mercitalia Rail.