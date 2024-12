Ultimo impegno dell’anno per Varesina e Castellanzese

Tra sabato 21 e domenica 22 dicembre il Girone B di Serie D scenderà in campo per la diciannovesima giornata, l’ultimo turno del girone di andata. La capolista Ospitaletto scenderà in campo contro il Crema. Gli Orange in caso di vittoria si aggiudicherebbero il titolo di campioni d’inverno. Domenica la Varesina giocherà sul campo del Magenta, mentre la Castellanzese ospiterà la seconda forza del campionato Desenzano.

MAGENTA – VARESINA

Le Fenici vogliono chiudere l’anno solare e il girone di andata con un successo per dare continuità alla vittoria conquistata contro il Sondrio nell’ultimo turno. L’ultimo ostacolo del 2024 per la squadra di mister Marco Spilli si chiama Magenta. I gialloblù sono allenati da mister Alessandro Lorenzi e arrivano da due risultati utili consecutivi che hanno permesso loro di proiettarsi in zona salvezza con un punto di vantaggio sulla zona playout. I punti fatti fin qui dai milanesi sono 19, frutto di quattro vittorie, sette sconfitte e sette pareggi. La squadra milanese ha realizzato appena 14 gol attestandosi come penultimo attacco del girone. Il capocannoniere della formazione di casa è Luca Gatelli che di ruolo fa il difensore e ha già messo a segno tre reti. Invece la Varesina di gol in questa prima parte di stagione ne ha totalizzati 31, il terzo miglior bottino alle spalle di Pro Palazzolo e Ospitaletto. Tra le due squadre ci sono solo due precedenti risalenti alla stagione 2014-15, quando le due formazioni militavano in Eccellenza. Allora i rossoblù si imposero all’andata per 4-1 e al ritorno per 4-0.

CASTELLANZESE – DESENZANO

I neroverdi stanno attraversando un periodo complicato in termini di risultati, poiché la squadra di mister Corrado Cotta arriva da tre sconfitte consecutive e in questa giornata al “Provasi” arriva il Desenzano, un avversario tutt’altro che facile da affrontare. La formazione allenata da mister Marco Gaburro è attualmente seconda in classifica con 37 punti con a dieci vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta. L’unico passo falso dei gardesani risale allo scorso 23 ottobre sul campo del Sant’Angelo. I biancazzurri vantano la miglior difesa con sole 13 reti concesse. La Castellanzese invece è terza alla voce “gol subiti” con 28 gol incassati. Gli ospiti inoltre hanno anche il quarto attacco del campionato con 28 marcature messe a segno e ben distribuite in tutta la squadra con Procaccio, Cardella e Battistini in testa con 4 sigilli. Tra le due squadre ci sono quattro precedenti con bilancio in favore del Desenzano che ha vinto per 2 volte contro l’unico successo della Castellanzese. Nell’ultima stagione la gara di andata si concluse sull’1-1, mentre al ritorno i biancazzurri si imposero per 3-0 a Castellanza.