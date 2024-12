Varese abbraccia i suoi Vigili del fuoco nel giorno di Santa Barbara

Anche quest’anno la celebrazione di Santa Barbara, protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco, è stata sentita e partecipata e ha coinvolto, oltre alle autorità, tanti cittadini.

La chiesa dedicata a San Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari, a Varese, non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto abbracciare tutti i vigili del fuoco della provincia, riuniti per festeggiare la loro santa protettrice. «Voi mettete la vostra vita a favore degli altri, esattamente come fece il santo a cui è dedicata questa chiesa», ha ricordato il vicario episcopale Franco Gallivanone che ha ringraziato gli uomini del comandante provinciale Mario Abate per il lavoro svolto.

Imponente la presenza di autorità, cittadini, bimbi delle scuole che si sono a lungo soffermati anche ad ammirare i diversi mezzi esposti fuori dalla chiesa.