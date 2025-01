A Busto Arsizio arriva l’Amico Digitale per gli anziani alle prese con il mondo digitale

Lo Sportello Argento in Forma del progetto “FiliUrbani” si arricchisce di una nuova iniziativa dedicata all’Educazione Digitale, pensata per avvicinare la cittadinanza, in particolare la popolazione over 65, al mondo digitale. L’obiettivo è promuovere una maggiore autonomia e consapevolezza nell’uso delle tecnologie, con un’attenzione particolare alla sicurezza online e all’uso consapevole di web e social network.

Il percorso formativo “Amico Digitale”, organizzato dall’Associazione PerCorsi Senz’Età in collaborazione con Auser, sarà presentato lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 15 presso i Molini Marzoli a Busto Arsizio. Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire i dettagli del programma e iscriversi direttamente.

Dettagli del percorso formativo

Il percorso, strutturato in moduli tematici, prevede 4 lezioni da 1,5 ore ogni modulo. Gli incontri si terranno il lunedì mattina, dalle 8:45 alle 10:15, con cadenza quindicinale. Il primo modulo, intitolato “Smartphone e Tablet”, sarà disponibile in due livelli: base e avanzato, per rispondere alle diverse esigenze e competenze dei partecipanti.

Le lezioni offriranno un’introduzione pratica all’uso di computer e smartphone, fornendo strumenti utili per affrontare le necessità quotidiane, come la gestione delle app, la navigazione sicura su internet e l’interazione sui social network.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’utilizzo dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e della CIE (Carta d’Identità Elettronica) per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, facilitando la gestione della burocrazia digitale.

Iscrizioni e contatti

Le iscrizioni saranno raccolte già durante l’incontro di presentazione del 3 febbraio. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione PerCorsi Senz’Età ai seguenti recapiti:

Telefono/WhatsApp: 392 954 6470

Email: percorsisenzeta@gmail.com

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo percorso di crescita personale e digitale, pensato per rendere il mondo della tecnologia più accessibile a tutti!