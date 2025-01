Alla Galleria Boragno la storia delle Barbie con “Ruth Handler. La rivoluzione di una bambola”

Il romanzo di Simona Capodanno ripercorre la storia della creatrice della leggendaria bambola, che nel 1959 cambiò per sempre il mondo dei giocattoli

Venerdì 31 gennaio alle 18 sarà ospite della Galleria Simona Capodanno, autrice del libro “Ruth Handler. La rivoluzione di una bambola”, edito da Morellini.

Il romanzo ripercorre la storia della creatrice della leggendaria bambola Barbie, che nel 1959 cambiò per sempre il mondo dei giocattoli dando vita a un simbolo di emancipazione per bambine e ragazze.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.