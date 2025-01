Ancora aperte le iscrizioni a “100% Anima Trail“, l’associazione sportiva di Gavirate

C’è tempo fino a lunedì 6 gennaio per iscriversi a 100% Anima Trail, associazione sportiva dilettantistica di Gavirate che accoglie centinaia di trail runner uniti dalla passione per la corsa in montagna. Atleti che affrontano con grande determinazione e spirito di squadra gare di breve e media distanza e che talvolta, si misurano anche con le grandi competizioni internazionali correndo in condizioni estreme per centinaia di chilometri. Associarsi a 100% Anima Trail è molto semplice!

Basta visitare il sito web della società e si trovano tutte le indicazioni. L’iscrizione è valida per l’intero anno solare, quindi dal 1° Gennaio, fino al 31 Dicembre 2025 e prevede due formule: Simpatizzante e Tesserato. La prima, include la copertura assicurativa di base fornita da CSAIn (Centri Sportivi Aziendali Industriali), la partecipazione alle gite sociali e la maglia 3° tempo ufficiale. La seconda, aggiunge la copertura assicurativa sportiva, la maglia tecnica ufficiale e la partecipazione, a prezzo convenzionato, alle gare di trail running più amate. L’ente o la federazione a cui tesserarsi (CSAIn, FIDAL o FISKY) è a discrezione dell’atleta. In entrambi i casi, c’è la possibilità di tesserarsi anche per il ciclismo, svolgendo così una seconda attività sportiva all’aperto insieme agli altri associati, senza rinunciare alla sicurezza grazie alla copertura assicurativa integrativa.

Grande novità di quest’anno, è il gruppo “ZeroRun” dedicato sia ai corridori esperti che ogni tanto preferiscono farsi una bella camminata in compagnia, che agli appassionati di sport outdoor che desiderano avvicinarsi al mondo del trail running. L’obiettivo è camminare sui sentieri del Campo dei Fiori con un ritmo sostenuto, affrontando dislivelli moderati, così da abituarsi pian piano alle distanze competitive. Il nome “ZeroRun” vuole lasciare intendere che in queste occasioni non si correrà, ma si camminerà, così d’avere il tempo di osservare il panorama, chiacchierare e scattare qualche foto, tutto con lo stesso spirito che ha reso 100% Anima Trail un punto di riferimento per molti atleti: il divertimento e l’amicizia. Proprio per questo, il Direttivo ci tiene a ringraziare anticipatamente tutti coloro che rinnoveranno la fiducia in 100% Anima Trail e porge un caloroso benvenuto a chi deciderà di entrare a far parte di questo grande gruppo di sportivi. Ricorda, infine, che le iscrizioni chiuderanno lunedì 6 gennaio 2025, oltre tale data si dovrà attendere il 2026! Per cui, non c’è tempo da perdere: andate sul sito www.100x100animatrail.it o inviate una mail a 100x100animatrail@gmail.com e iscrivetevi subito!