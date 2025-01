Anno record per Ville Ponti e MalpensaFiere: crescita significativa e nuovi investimenti

I dati parlano chiaro: quello che si è appena concluso è stato un anno particolarmente positivo sia per il Centro Congressi Ville Ponti di Varese (nella foto), sia per il Centro Espositivo Polifunzionale MalpensaFiere di Busto Arsizio. Le due strutture che, attraverso la gestione della sua società in house Promovarese, Camera di Commercio mette a disposizione del sistema sociale ed economico della provincia di Varese hanno evidenziato, negli scorsi dodici mesi, un risultato aziendale ampiamente positivo e in significativa crescita.

«Le cifre del documento che abbiamo approvato nel corso del nostro ultimo Consiglio d’Amministrazione – sottolinea il presidente della stessa Promovarese, Renato Chiodi – confermano come l’attività svolta nel comparto fieristico sia tornata regolare, con MalpensaFiere che ha recuperato quei valori che erano stati fatti registrare negli esercizi precedenti il 2020. A sua volta, anche l’insieme dei congressi e degli eventi realizzati alle Ville Ponti, dopo la parziale chiusura di Villa Andrea per interventi di manutenzione straordinaria avvenuta nel corso del 2023, nell’esercizio 2024 ha fatto registrare risultati economici di particolare interesse».

Entrando poi nel dettaglio del piano degli investimenti di Camera di Commercio per valorizzare le sue due strutture, a MalpensaFiere negli scorsi dodici mesi si sono completati importanti interventi di efficientamento energetico quali il relamping, la posa delle pellicole solari sulle vetrate dei connettivi al primo piano e dell’impianto fotovoltaico sul lastricato del magazzino del quartiere fieristico. «Questo anche nella logica del progetto “SustainHubility” – sono parole del presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – per far di Malpensafiere un avamposto di alcuni dei temi più rilevanti relativi allo sviluppo sostenibile in modo sussidiario e complementare con realtà già esistenti. Iniziativa che ha già visto la sinergia con istituzioni, enti e imprese per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile avente come riferimento appunto la nostra struttura di MalpensaFiere». Altri importanti interventi sono fin d’ora programmati e in fase di realizzazione: è il caso dell’impianto fotovoltaico sul lastricato dei padiglioni espositivi come pure della sostituzione degli impianti tecnologici, sempre al fine di un’ulteriore ottimizzazione del fabbisogno energetico.

Venendo invece alle Ville Ponti, gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato la facciata e il parquet delle sale d’onore collocate al piano terra di Villa Andrea hanno riconsegnato i locali al loro originario splendore mentre l’adeguamento tecnologico della regia di Sala Napoleonica ha reso il principale spazio congressuale del centro idoneo a ospitare eventi convegnistici che richiedano i più elevati standard qualitativi sul piano audiovisivo. Inoltre, anche in questo caso, va evidenziata la recente installazione di un impianto fotovoltaico, entrato in esercizio a settembre.

«Le prospettive sono dunque – conclude Renato Chiodi – che il 2025 produca risultati ugualmente positivi come l’anno che ci lasciamo alle spalle: assommando l’attività di ViIle Ponti e MalpensaFiere, possiamo ipotizzare un valore della produzione che giunga a toccare il milione e sicentomila euro. Di certo, come sempre, faremo di tutto per valorizzare al meglio due autentiche eccellenze al servizio dello sviluppo del sistema socioeconomico varesino».