Azzate piange Edvige Cattaneo, storica proprietaria del Bar Monti

(Foto Facebook – Noi che Azzate)

Azzate piange la scomparsa di Edvige Cattaneo, venuta a mancare all’età di 86 anni. Era molto conosciuta ad Azzate per essere stata la titolare dello storico Bar Monti di via Volta, nella zona Belvedere, un locale che per anni ha rappresentato un luogo di ritrovo e socialità per la comunità locale.

Il funerale si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 14:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Azzate, precedute dalla recita del Santo Rosario alle ore 14:00. Chi desidera porgerle un ultimo saluto può farlo presso la Casa Funeraria “Campo dei Fiori” in via Piave 6 ad Azzate.