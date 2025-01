Bonifici istantanei senza costi extra: nuove regole Ue in vigore

Entrano in vigore le nuove norme Ue sui bonifici istantanei, approvate a marzo con il regolamento 2024/886. Le banche dovranno garantire ai clienti la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in soli 10 secondi, senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. Una rivoluzione che punta ad allineare il settore bancario ai servizi di pagamento istantaneo offerti da piattaforme come PayPal e Satispay, eliminando le attese per cittadini e imprese. Anche i Paesi extra-euro dovranno adeguarsi, con un periodo di transizione più lungo per i conti non in euro.