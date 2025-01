Colpo con spaccata a Varese al negozio di ricambi auto di via Carcano: “Il ladro era solo e l’abbiamo visto in faccia”

Spaccata nella notte nel punto vendita “Qui Auto store“ di Varese, via Carcano, zona Stazioni. Le telecamere hanno inquadrato poco dopo la mezzanotte un uomo a volto scoperto, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

La vetrina è stata infranta e il malvivente si è introdotto nel punto vendita ed ha arraffato quanto c’era in cassa, pochi pezzi da 5 e da 10 euro senza arrivare neppure a 100 euro.

Nel negozio erano presenti anche alcuni pc: uno è stato rubato, così come due telefoni cellulari.

Il titolare del negozio ha subito chiamato la polizia che è intervenuta con la Scientifica per il rilievo delle impronte del sospettato, «che abbiamo visto in faccia perché ripreso dalle videocamere», spiega Davide, il titolare.

È la prima volta che il negozio è stato colpito dai ladri: «Il negozio è già operativo per fornire i suoi servizi ai clienti», spiega il titolare, amareggiato per l’accaduto: «Chiediamo maggior sicurezza. Arrivare al mattino al lavoro e trovarsi la vetrina in frantumi non è una bella esperienza».

Le modalità del furto aggravato (dal danno alle cose) fanno propendere per un soggetto alla ricerca di pochi spiccioli, e non di un professionista. Un fatto che va ad aggiungersi al clima già piuttosto “carico“ che quotidianamente si respira nel comparto Stazioni, in passato già al centro di numerosi episodi di microcriminalità.