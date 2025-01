Colpo esterno della Castellanzese che batte il Club Milano per 1-0

La Castellanzese è tornata a riassaporare il gusto della vittoria, che mancava ormai dal 3 novembre scorso nella sfida contro l’Arconatese.

Gli uomini di mister Corrado Cotta hanno indirizzato la sfida già nel primo tempo grazie ad un gol siglato da Mario Chessa che al 28’ ha battuto alla perfezione un calcio di punizione, piegando le mani del portiere avversario.

I neroverdi hanno poi tenuto botta per tutto il tempo rimanente e sono così riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. Questi tre punti sono fondamentali perché hanno permesso alla formazione neroverde di recuperare punti nei confronti di quasi tutte le dirette concorrenti, dato che hanno quasi tutte perso o pareggiato, in attesa della sfida in programma domani tra il Crema e il Vigasio.

Il Club Milano invece interrompe il suo ottimo momento di forma caratterizzato da quattro vittorie consecutive ed un pareggio. Le due squadre adesso sono appaiate a quota 26 punti.

Fischio d’inizio

Il Club Milano inizia con un 3-5-2 che prevede Stucchi tra i pali, l’ex Pandini, Kladar e Di Pentima. Sulle fasce agiscono Marocco e Sartorelli, mentre in mezzo ci sono Costa, Tolomello e Gonzi. La coppia offensiva è composta da Capone e Rankovic. Mister Cotta risponde con il 4-3-1-2 con Poli in porta, i terzini sono Rodolfo Masera e Boccadamo, mentre i centrali sono Gritti e Robbiati. I tre di centrocampo sono i soliti Castelletto, Lacchini e Di Coste. A sostegno della coppia composta da Colombo e Boix Garcia c’è Mario Chessa. Il direttore di gara è il signor Andrea Senes di Cagliari e con lui ci sono gli assistenti Ahmed Maher Said Eltantawi di Chiari e Luca Zanibelli di Brescia.

Primo tempo

Dopo un avvio di gara caratterizzato da scarse emozioni al 28’ Chessa apre le marcature battendo magnificamente un calcio di punizione dai venticinque metri, conquistato da Castelletto, il quale ha subito un fallo da Kladar. Al 35’ Boccadamo viene servito ottimamente da Chessa e con un sinistro impegna Stucchi che salva i suoi dal doppio svantaggio. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero con la Castellanzese avanti 1-0.

Secondo tempo

Al 12’ cambio forzato per mister Corrado Cotta a causa dell’infortunio del portiere Poli, al posto di quest’ultimo entra Salina. L’estremo difensore neoentrato è protagonista di un super intervento, intorno alla mezz’ora, con il quale respinge una conclusione di Capone, negando il pareggio ai padroni di casa. La Castellanzese risponde con Colombo, il cui tiro si infrange sul palo alla destra di Stucchi. Successivamente i neroverdi colgono un altro legno, stavolta con Chessa che colpisce la traversa. Epilogo simile capita a Di Coste che, dopo un aver condotto dalla sua area un contropiede, va vicino al 2-0, con il portiere biancorosso che blocca con difficoltà. La squadra neroverde negli ultimi minuti chiude gli spazi e non rischia niente e dopo 5 minuti di recupero l’incontro si chiude con la Castellanzese che batte il Club Milano per 1-0.

TABELLINO

CLUB MILANO – CASTELLANZESE 0–1 (0-1)

RETI: 28’ pt Chessa (C)

CLUB MILANO (3-5-2): Stucchi; Pandini, Kladar, Di Pentima; Marocco (11’ st Pozzato), Costa (41’ st Cattaneo), Tolomello (1’ st Panzani), Gonzi (24’ st Dioh E.), Sartorelli; Rankovic, Capone. A disposizione: Monzani, Alvarez, Foschiani, Di Conza, Dioh M.. Allenatore: Giuseppe Scavo

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli (12’ st Salina); Rodolfo Masera, Gritti, Robbiati, Boccadamo; Di Coste, Lacchini, Castelletto; Chessa; Colombo (34’ st Serra), Boix Garcia (14’ st Bernardi). A disposizione: Beretta, Padovan, Ildefonsi, Rusconi, Zulli, Amato. Allenatore: Corrado Cotta

ARBITRO: Andrea Senes di Cagliari; assistenti Ahmed Maher Said Eltantawi di Chiari e Luca Zanibelli di Brescia

AMMONITI: 28’ pt Stucchi (CM), 31’ pt Tolomello (CM), 41’ pt Boix Garcia (C), 31’ st Sartorelli (CM), 32’ st Castelletto (C), 41’ st Kladar (CM)

ESPULSI:

RECUPERO: 2’ + 5′

RISULTATI 23° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Desenzano – Arconatese 0-0, Chievo – Breno 1-0, Ciliverghe – Fanfulla 1-1, CLUB MILANO – CASTELLANZESE 0-1, Caratese – Nuova Sondrio 3-0, Ospitaletto – Casatese 1-1, Pro Sesto – Magenta 1-1, Sant’Angelo – Pro Palazzolo 0-0, VARESINA – SANGIULIANO CITY 0-0, Crema – Vigasio (20-01)

CLASSIFICA

Ospitaletto 51, Desenzano e Caratese 45, VARESINA e Pro Palazzolo 39, Sant’Angelo, Casatese e Chievo 36, Pro Sesto 33, Breno 30, Sangiuliano City 28, Club Milano e CASTELLANZESE 26, Vigasio* e Magenta 23, Crema* 22, Nuova Sondrio 21, Fanfulla 19, Ciliverghe e Arconatese 17.