Con l’Archivio Fotografico Italiano torna il photo contest in memoria di Franco Pontiggia

Nell’ambito del 13° Festival Fotografico Europeo, l’Archivio Fotografico Italiano, in collaborazione con la rivista Il Fotografo, organizza il Photo Contest Memorial Franco Pontiggia dedicato al tema “Ritratti di Strada”.

L’iniziativa celebra la figura di Franco Pontiggia, un fotografo che ha saputo distinguersi per il suo stile unico, lontano dalle mode passeggere e dall’effimero. Pontiggia ha sempre prediletto la sobrietà e l’essenziale, cercando il bello attraverso scatti che raccontano l’umanità nella sua quotidianità. I suoi “ritratti di strada” trasmettono la bellezza della vita attraverso sguardi e gesti catturati con sensibilità e intuito.

Questo concorso, giunto alla sua 13ª edizione, è un omaggio voluto dalla famiglia Pontiggia per mantenere viva la memoria di un talento che ha saputo farsi apprezzare sia in Italia che all’estero, con pubblicazioni su importanti riviste fotografiche e libri divenuti autentici oggetti da collezione.

Un’occasione imperdibile per fotografi e appassionati che vogliono celebrare l’arte del racconto visivo e rendere omaggio alla tradizione fotografica di uno dei maestri della fotografia italiana.

REGOLAMENTO:

1. Al Premio possono partecipare tutti, senza limiti di età e di provenienza. La partecipazione è gratuita.

2. I partecipanti dovranno inviare 3 immagini in formato digitale Jpeg, dalla risoluzione minima di 5300×3500 pixel, al seguente indirizzo di posta elettronica: fotoarchivio@gmail.com con Wetransfer, allegando la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata entro il 28/02/2025. Le immagini che non rispetteranno le dimensioni richieste e non accompagnate dalla scheda di partecipazione completa, non saranno presi in considerazione.

3. I partecipanti minorenni dovranno fornire l’autorizzazione di un genitore o legale rappresentante.

4. Ogni immagine deve avere un numero progressivo (1, 2, 3) ed essere titolata, direttamente sul file. Con: nome autore, titolo, anno di realizzazione.

5.Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il Concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95//46 (CE), “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e il decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196, così come modificato con il decreto legislativo del 10.07.2018 n. 101), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

6. La Giuria è composta da professionisti esperti di fotografia e di immagine visiva, nominati dall’organizzazione. La stessa sarà resa nota nel verbale con il nominativo dell’autore premiato e degli autori selezionati, comprensivo delle motivazioni. Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare alcun premio qualora le opere presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile.

Le fotografie saranno giudicate in modo imparziale sulla base dell’originalità, del merito artistico, della qualità tecnica.

Potranno essere premiate anche le singole fotografie.

Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e orientate secondo i seguenti criteri:

1 – Adesione della fotografia al tema proposto.

2 – Elementi di originalità della fotografia nell’interpretare il tema 3 – Capacità comunicativa dell’immagine fotografica proposta. La Commissione si riserva di escludere dal concorso le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento, oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei fruitori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

7. La comunicazione dei risultati avverrà il giorno della premiazione, in programma il 16/03/2025 a partire dalle ore 18,30, presso il Palazzo Marliani Cicogna, piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio (VA), Solo nel caso in cui gli autori premiati e segnalati risiedono fuori regione, saranno avvisati tramite sms o e-mail, senza specificare la graduatoria. Nell’occasione saranno proiettate le immagini dei partecipanti, ritenute ammissibili dalla Giuria con i nomi dei rispettivi autori.

E’ fatto obbligo ritirare le vincite direttamente il giorno della premiazione, anche delegando altra persona. In caso contrario, il premio verrà assegnato al concorrente successivo ritenuto più meritevole dalla Giuria. Eventuali delegati incaricati al ritiro del premio, dovranno presentarsi con delega firmata e fotocopia della carta del partecipante.

CALENDARIO

28 febbraio 2025: termine accettazione immagini

Entro 13 marzo 2025: comunicazione risultati via mail e/o telefono 16 marzo 2025: Premiazione e proiezione delle immagini partecipanti ritenute più meritevoli dalla Giuria, dalle ore 18,30 in concomitanza alla presentazione del Festival Fotografico Europeo.

PREMI

1° Premio: € 500,00 offerti dalla Famiglia Pontiggia + libri fotografici

2° Premio: Stampante EPSON offerta da Epson Italia + libri fotografici

3° Premio: Stampa fine art incorniciata di un autore da collezione + libri fotografici

Agli autori Premiati, provenienti da fuori regione Lombardia, sarà offerto il pernottamento in città.