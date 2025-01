“Concerto per la pace”: musica e solidarietà per la Giornata della Memoria a Varese

Sabato 25 gennaio 2025, alle ore 20:45, la Sala Comunale Salone Estense di Varese ospiterà un concerto benefico in occasione della Giornata della Memoria.

L’evento, dal titolo “Concerto per la Pace”, è un’iniziativa pensata per unire la bellezza della musica alla riflessione sulla pace, la memoria storica e la solidarietà. L’ingresso sarà libero e gratuito, dando la possibilità a tutti di partecipare a una serata speciale.

Sul palco gli artisti proporranno un repertorio variegato di composizioni classiche e inedite, scelto per evocare emozioni di serenità e gioia.

Tra i protagonisti del concerto ci saranno il soprano Beatrice Binda, il mezzosoprano Susannah Haberfeld, il baritono Enrico Marrucci, e i pianisti Grazia Galletta e Fabio Sioli. A completare l’ensemble, il violoncellista Francesco Dessy. Questi musicisti, noti per le loro esibizioni in Italia e all’estero, daranno vita a un’esperienza musicale unica, pensata per trasmettere un messaggio di unità e bellezza in un momento storico che richiede riflessione e speranza.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Varese e al sostegno dell’Associazione culturale no profit 753 ArteBellezza, in collaborazione con la Chiesa Battista di Varese. Questo concerto, che rappresenta anche un’occasione di incontro e di condivisione, vuole essere un momento di celebrazione della pace e della memoria, attraverso il linguaggio universale della musica.

Inoltre, alle 15:30 dello stesso giorno, una speciale anteprima del concerto sarà riservata agli ospiti della Casa di Riposo Molina di Varese, che potranno così vivere l’esperienza musicale in un contesto di grande significato umano e sociale.