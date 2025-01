Dai lupi agli scoiattoli, comunicare la natura è un lavoro (e c’è un master per impararlo)

Perchè a sterminare le zanzare tigre non ci sono problemi ma guai a toccare gli scoiattoli grigi? Come si racconta che abbassare la protezione del lupo è una vittoria? E come si convive con gli orsi? Sono queste alcune delle domande più attuali che riguardano l’ambiente e la natura e che richiedono risposte sempre più complesse. È per questo che all’Università dell’Insubria è nato un master per approfondire queste tematiche e creare professionisti specializzati nel raccontarle.

«Quando si deve spiegare il bosone di Higgs ci si rivolge agli scienziati e si ascoltano, ma quando si parla di animali a cui siamo tutti più o meno a contatto le cose si fanno molto più complicate e le opinioni si fanno molto più diffuse. E questo crea parecchi problemi». Lo sa bene Damiano Preatoni, Professore all’Insubria e coordinatore del Master Fauna HD, che quotidianamente affronta i temi di intrecciare la natura alla comunicazione. «Oggi è ben percepibile la necessità di spiegare le questioni ambientali alle persone e mancano figure in grado di farlo, al punto che quando un orso sbrana una pecora i giornalisti intervistano Messner -spiega Preatoni-. Per farlo abbiamo immaginato questo master che si rivolge sia a chi ha una formazione scientifica e vuole approfondire le tematiche della comunicazione e sia a chi arriva da una base umanistica ma non ha conoscenze ambientali specifiche». In questo modo si crea una «figura ibrida che sarà in grado di affrontare la comunicazione da tanti angoli diversi e con tutti gli strumenti che ci sono oggi a disposizione».

Strumenti che sono sempre più versatili ma che rispondono sempre alla curiosità nei confronti dell’ambiente. «C’è sempre stata fame di fauna -continua-. Le persone vogliono saperne sempre di più e infatti guardare i documentari piace a tutti. Ma il documentario della BBC classico sta cambiando perché ormai tutti sappiamo che non c’è solo quel mondo incontaminato al polo sud o nelle grandi savane. C’è davvero fame di avere informazioni e capire le cose ma discernere l’attendibilità delle fonti è una delle cose più importanti e difficili. Il concetto di bufala c’è in tutti i settori e in ambito ambientale può creare credenze davvero dannose».

Così nasce il master -giunto alla quarta edizione- che si articola in moduli settimanali, una volta al mese, per approfondire in maniera intensiva ogni tema tra Varese, Trento e la Valtellina con i tanti partner del progetto (tra cui anche VareseNews). Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese e il percorso partirà ad aprile e si snoderà fino a gennaio 2026. Per tutte le informazioni è disponibile un sito web dedicato a questa pagina.