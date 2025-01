Dal 1 febbraio ripristinati i voli tra Roma e Tel Aviv

Dal prossimo 1° febbraio Ita- Airways ripristinerà gradualmente i collegamenti tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion inizialmente con una frequenza giornaliera diurna e dal 16 febbraio anche con una frequenza notturna, compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico.

I voli avranno il seguente programma operativo: per il volo diurno partenza da Roma Fiumicino alle 09:10 e arrivo all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle 13:30 (ora locale); per il volo notturno partenza da Roma Fiumicino alle 22 e 50 e arrivo all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle 03:10 locali del giorno successivo.

Per il volo diurno partenza da Tel Aviv Ben Gurion alle 14:30 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 17:15; per il volo notturno partenza da Tel Aviv Ben Gurion alle 05:15 (ora locale) con arrivo a Roma Fiumicino alle 08:05.

Tali orari consentono comode connessioni da e per Israele con tutte le destinazioni intercontinentali del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino.

La ripresa dei voli fra Roma e Tel Aviv, possibile anche grazie alla collaborazione con le autorità italiane e israeliane, ha una valenza strategica per Ita Airways e assume particolare importanza per il Sistema Paese rafforzando le relazioni commerciali, sociali e culturali che legano i due mercati.

Tutti i voli Ita Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.