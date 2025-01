Due giorni di Festival dei Calzini spaziati a Marnate con la Si può fare band

Racconta, crea e suona una sinfonia di colori il Festival dei Calzini spaiati in programma a Marnate sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Una vera e propria festa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare con gioia il valore della diversità che è arricchimento per tutta la comunità, grandi e piccini.

Ospiti d’onore di questa prima edicione del Festival dei calzini spaiati a tema disabilità saranno i musicisti della Si può fare band, un’orchestra bresciana unica al mondo, cui partecipano anche persone con disabilità fisica o intellettiva. La band ha inserito Marnate nel suo tour, tra la scorsa esibizione al G7 – a ottobre – e la prossima tappa di New York, dove la Si può fare band si esibirà all’Onu il prossimo 7 giugno in occasione della Giornata mondiale sulla disabilità.

LETTURE E CONCERTO SABATO 1 FEBBRAIO

L’evento comincia sabato mattina alle 9.30 con un’originale Colazione in biblioteca, dove saranno allestiti scaffali speciali per bambini e con testi con comunicazine aumentativa alternativa per superare le difficoltà di linguaggio dei bambini. Tra questi “L’ape Tina e la primavera”, cui è ddedicata na lettura animata per tutti i bambini dalle ore 10.

A seguire, in sala consigliare, ci sarà la presentazione del libro “La nostra tempesta” di Monico Pecorari.

Ma il clou della giornata è il concerto della Si può fare band sul palco del centro Meraki – via San Carlo 155 a Marnate – a partire dalle ore 21 di sabato sera. Un’esperienza unica e coinvolgente a base di musica senza confini. «Ho conosciuto quasta band in autunno, quando hanno suonato in Regione Lombardia per il Festival dell’inclusione e mi sono messa subito al lavoro per portarli a Marnate – racconta la consigliera Deborah Raimondi, pedagogista con delega all’inclusione sociale famiglia e politiche per l’infanzia – Sono la dimostrazione di come la musica possa abbattere barriere e creare un senso di comunità, appartenenza ed inclusione».

«La manifestazione non affronta la disabilità sotto un profilo tecnico – aggiunge – ma vuole dare alle persone la possibilità di vivere la disabilità in attività quotidiane e ludiche, per capire con l’esperienza il valore dell’inclusione in termini di ricchezza e di crescita».

I LABORATORI DI DOMENICA 2 FEBBRAIO

Il Festival dei Calzini spaiati riparte domenica pomeriggio alle ore 15 con i laboratori creativi e inclusivi in programma presso il CDD Solidarietà di via Dalla Chiesa 83, a Marnate.

Tra le attività proposte, e adatte a tutti i bambini dai 3 anni in su, ci sono una lettura assistita in compagnia di un amico a 4 zampe che, nel solco della Pet Therapy, facilita l’apprendimento della lettura nei bambini, e poi un laboratori di giardinaggio, un atelier di pittura e ub’attività creativa per creare ciascuno il proprio “Gino il calzino”.

Tutte le iniziative del Festival dei Calzini spaiati sono a partecipazione libera e gratuita.

Durante la Giornata dei Calzini Spaiati (che quest’anno si celebra ufficialmente il 7 febbraio ma che Marnate anticipa al primo weekend del mese) si usa indossare calzini non uguali tra loro, ovvero “spaiati”, in segno di solidarietà.

La popolazione è invitata tutta a partecipare all’evento, anche così.