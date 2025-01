Feltre in grande spolvero, Mastini infilzati sei volte

Grazie a una linea da capogiro quella con Kadlec, Korkiakoski e Foltin (capaci di mettere a segno 10 dei 14 punti totali della propria squadra), mettendo sul ghiaccio un hockey di altissimo livello, il Feltre passa 1-6 all’Acinque Ice Arena in uno scontro diretto per il terzo posto nel Master Round della IHL.

Il tutto nella serata meno spumeggiante degli ultimi due mesi per i Mastini che, in verità, sono scesi sul ghiaccio nella maniera giusta affrontando l’avversario a viso aperto, ma stavolta Feltre ha giocato meglio e vinto giustamente. Mastini che hanno giocato al di sotto degli standard, con Ohandzhanian reo di qualche sbavatura in almeno due occasioni, anche se ha tirato fuori dalla porta almeno quattro dischi meritandosi la sufficienza.

Gialloneri che hanno provato in diversi modi a forzare il fortino veneto, sia con il fattore squadra all’inizio, sia con le discese solitarie di Franchini, decisamente poco efficaci vista la granitica retroguardia dei veneti. Che ora mettono paura anche in chiave Coppa Italia. (foto M. Dal Re)

PRIMO INGAGGIO – Varese-Feltre vale il terzo posto: in pista ci sono le due squadre che forse giocano l’hockey più armonico del torneo. Mastini senza Piroso, a difendere la gabbia giallonera c’è ancora Ohandzhanian. Feltre al completo, tra i veneti attenzione al fortissimo ceco Martin Kadlec, il finlandese Markus Korkiakoski e naturalmente Jozef Foltin. Torna in Veneto da Asiago anche Zampieri.



LA PARTITA

I – Le squadre si studiano per i primi minuti di gioco, nessun pericolo almeno sino al quarto giro di lancette con Ghiglione che si produce in una delle sue percussioni offensive, girano in mezzo per Marcello Borghi che fa partire un tiro che però Manfroi neutralizza in due tempi. Varese che torna a farsi pericoloso, prima con Perino e poi con Franchini, che però sbaglia il controllo servendo Zampieri, bravo a portare il disco in avanti, un po’ meno nella conclusione totalmente fuori misura. Mastini ancora imprecisi in fase di proposizione, con Feltre che stavolta ne approfitta, siglando il gol dell’1-0 con Kadlec bravissimo a creare uno spazio enorme per Korkiakoski che mette in rete superando Ohandzhanian, incolpevole. Veneti che sulle ali dell’entusiasmo sfiorano il gol prima con Kadlec che sfiora la base del palo e poi con Damin, a cui l’estremo giallonero dice di no. Varese che reagisce proponendosi ancora con Franchini, gran movimento per lui ma poca raffinatezza in fase di conclusione, con Manfroi che risolve la pratica. Qualche minuto dopo Pietro Borghi colpisce con il suo bastone un avversario costringendo i Mastini all’uomo in meno, con Korkiakoski che scalda la pinza di Ohandzhanian. Feltre sbilanciato in avanti con Maekinen che recupera un ottimo disco che serve a Tilaro, che da distanza ravvicinata centra il palo. Varese che spinge con i veneti in affanno e costretti al fallo su Franchini, ma la squadra di Glavic gioca molto male le proprie carte. Poi per poco Raskin non la mette dentro con un bel tiro dalla blu. Fronti che si invertono, con Lytvynov che si libera bene e spara un missile che toglie la vernice al palo della gabbia giallonera. Sul finale di periodo, a 13’’ dalla fine, doppia penalità per gli ospiti, con Atamanchuk in panca per colpo di bastone e Zampieri per trattenuta.

II – Bastano 14’’ a Varese per pareggiare le sorti, con Franchini che mette nel sette un disco imprendibile per Manfori (1-1, assist di Marcello Borghi). Mastini in avanti e prima Raimondi poi Maekinen impegnano il portiere veneto, bravo a dire di no ad entrambe gli attacchi. Si torna al completo, ma non per molto visto che stavolta è Bertin a dover lasciare il ghiaccio per una carica con bastone. Kadlec prova subito una rasoiata delle sue, che Ohandzhanian mette in angolo, respingendo subito dopo un tiro dalla blu che parte dal bastone di Korkiakoski. Feltre troppo sbilanciato in avanti con Perino che si fa tutta la pista ma ha poca fortuna in fase di conclusione. Rovesciamenti di fronte continui, per una bella partita giocata davvero bene dalle due squadre, con i due portieri protagonisti. Occasione per Varese, con Marcello Borghi anche lui in contropiede giusta l’angolazione concessa al disco ma la punta del gambale di Manfroi dice di no al 23 giallonero. Passano 2′ e Matonti commette un errore molto pesante, innescando la cavalcata di Zampieri che a 27:14 in uno contro zero infila il gol del 2-1 per gli ospiti. Gialloneri che provano a bilanciare le sorti, prima con Maekinen dalla blu, poi con una discesa di Franchini ma nulla di fatto: buon momento interrotto dalla penalità, piuttosto dubbia, su Ghiglione. Foltin e Kadlec provano a forzare la difesa dei Mastini ma gli assalti non vanno a buon fine. Si torna in parità ma per pochi secondi, con Kuronen messo a sedere per due minuti per un fallo decisamente inutile. Feltre attacca ma questa sera è la sera dei contropiedi: micidiale quello di Vanetti che fa partire un fendente che supera Manfroi, ma rimbalza nella parte interna del palo. Azione di rimessa e stavolta il gol c’è, il terzo per Feltre gran tiro di Lytvynov bravo a mettere in rete un assist perfetto di Korkiankoski. Sul finale ennesimo contropiede, con Perino che si libera bene ma non trova lo specchio della porta. Si va al secondo riposo sull’1-3.

III – Si riprende con Feltre ancora in avanti, con Kadlec che compie un vero e proprio numero da maestro, ubriacando la difesa giallonera per servire poi Korkiakoski bravo a girare per Foltin firma l’1-4 per i veneti. Ospiti padroni del ghiaccio, con Mastini che provano una timida reazione, prima con Franchini, impreciso su assist di Tilaro, poi con Vanetti in azione solitaria. Varese che ha l’opportunità di recuperare parte dello svantaggio quando Foltin si fa cacciare dal ghiaccio, ma sono gli ospiti ad avere l’opportunità per andare a segno. Varese che non c’è: connessioni che saltano assieme ad un certo nervosismo che attraversa la panchina giallonera, con gli ospiti che ne approfittano, stavolta con Marco Da Forno che a 49:33 mette la pietra tombale sulla partita, 1-5. Meno di 2′ dopo sono ancora i veneti che passano, Kadlec, ancora lui, offre un disco d’oro a Foltin che deve solo mettere la pala del bastone e deviare in porta il disco, 1-6. Varese che con i nervi più che con la testa si spinge in avanti, colpendo in superiorità numerica l’ennesimo palo.