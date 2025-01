Gigi Riva, a un anno dalla scomparsa è profondo il vuoto lasciato da Rombo di Tuono

Ad un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, 22 gennaio 2024, grande è il vuoto lasciato da Rombo di Tuono. Un vuoto che è stato cercato di colmare con il ricordo e l’affetto per il grande campione. Sia a Leggiuno, dove Gigi ha avuto i natali, sia a Legnano dove è stato lanciato calcisticamente non sono mancate le iniziative, come quella dell‘intitolazione della tribuna centrale dello stadio Giovanni Mari. Sul web social e gruppi di tifosi ne onorano quasi quotidianamente la memoria con foto e video d’epoca, segno che i fuoriclasse sono davvero coloro che travalicano ogni tempo e generazione, restando nel cuore e nella memoria degli sportivi con il loro esempio e la loro storia.

Legnano ha sempre celebrato Riva come un idolo sportivo, un esempio di discrezione e umanità, assegnandogli il premio San Magno nel 2016 e la benemerenza civica nel 2022