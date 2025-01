Il blitz nell’appartamento del pusher: a Viganello sequestrato quasi un chilo di coca

L’irruzione nell’appartamento del pusher, che ha “reso“ quasi un chilo di cocaina tolto dal mercato degli stupefacènti nella Svizzera italiana. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato che il 16 gennaio 2025, nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di sostanze stupefacenti nei distretti del Luganese e del Mendrisiotto, è stato arrestato a Viganello un cittadino albanese di 38 anni, residente in Albania.

L’operazione, condotta in collaborazione con gli agenti della Polizia Città di Lugano, ha portato alla perquisizione dell’appartamento in cui l’uomo risiedeva temporaneamente. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti oltre 900 grammi lordi di cocaina e una somma di denaro contante in franchi svizzeri ed euro, pari a diverse centinaia di unità.

Le ipotesi di reato formulate nei confronti del 38enne includono l’infrazione aggravata e la contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, l’infrazione alla Legge federale sugli stranieri e il riciclaggio di denaro.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’estensione del traffico e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.