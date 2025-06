Frode milionaria sui rimborsi Iva: contabile arrestata nel Luganese

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato l’arresto di una 54enne cittadina italiana, domiciliata nel Luganese, nell’ambito di un’inchiesta per gravi reati finanziari. L’indagata, attiva in passato come contabile per una società di servizi appartenente a un gruppo internazionale con sede nella regione, è sospettata di aver falsificato i rendiconti Iva inviati all’Amministrazione federale delle contribuzioni, con l’obiettivo di ottenere il versamento fraudolento di oltre 9 milioni di franchi svizzeri a titolo di crediti d’imposta non dovuti.

I fatti si sarebbero protratti nell’arco di più anni e gli importi percepiti sarebbero stati utilizzati a fini personali. Le autorità hanno già proceduto con i primi interrogatori e con il sequestro di documentazione bancaria e contabile, ora oggetto di ulteriori verifiche e approfondimenti.

Le ipotesi di reato al vaglio dell’autorità inquirente sono: appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. È in corso anche l’esame della posizione di una seconda persona potenzialmente coinvolta.

L’inchiesta è affidata alla Procuratrice pubblica Francesca Nicora.