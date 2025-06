Quando la scienza fa la differenza: a Lugano tassi oltre la media nella PMA

In un momento in cui il tema della fertilità è sempre più centrale nel dibattito pubblico, Next Fertility ProCrea, centro di riferimento con sede a Lugano, presenta i dati aggiornati relativi alla propria attività tra il 2022 e il 2024.

I numeri parlano chiaro: nei cicli con ovodonazione presso la sede italiana, il tasso di gravidanza evolutiva al primo transfer ha raggiunto il 58,14%, a fronte del 39,1%, cioè il valore medio indicato nella relazione 2022 del Ministero della Salute sull’attività dei centri italiani di PMA. Un risultato superiore del 48%. Così come nettamente superiore è il dato sulla FIV-ET/ICSI: 40,1% al primo transfer, contro il 27,3% indicato nella relazione ministeriale, con un incremento del 46,8%.

Sono dati che fanno la differenza non solo in termini statistici, ma soprattutto nella vita concreta delle coppie che desiderano diventare genitori.

Altro ambito di assoluta eccellenza è quello del trattamento dell’azoospermia non ostruttiva, una delle forme più severe di infertilità maschile. Qui, il protocollo di MicroTESE a fresco messo a punto dal professor Giovanni Maria Colpi, tra i massimi esperti internazionali della tecnica, ha permesso di raggiungere un tasso di gravidanza evolutiva del 77,63% entro il terzo transfer di blastocisti con tasso di bambini nati al 69,5%. Un risultato che già dal primo transfer va ben oltre la media internazionale del 32%, attestandosi al 39,3% contasso di bambini nati del 32,7% ben superiore al 24% indicato nella letteratura internazionale (Corona 2019 e Achermann 2021), e che conferma il ruolo di Next Fertility ProCrea come uno dei pochi centri europei ad offrire questa procedura in modo routinario, con immediato utilizzo degli spermatozoi freschi in ICSI.

Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera italiana, con oltre 25 anni di esperienza e una casistica internazionale in costante crescita. Accoglie pazienti provenienti da tutta Europa, l’85% dei quali arrivano dall’Italia (tra le prime regioni: Lombardia, Piemonte e Puglia) offrendo un percorso diagnostico e terapeutico costruito su misura. La forza del modello ProCrea sta nell’approccio multidisciplinare e nella qualità del rapporto umano: ginecologi, embriologi, biologi, psicologi e ostetriche seguono ogni coppia lungo tutto il percorso. A ogni paziente viene consegnata fin dal primo incontro la Carta Rosa, che contiene i contatti diretti del team “aiuto medico”, disponibile quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A fronte di risultati così significativi, emerge anche la necessità di una maggiore consapevolezza sui percorsi disponibili, in particolare sull’ovodonazione, che fa registrare una riduzione delle richieste, spesso per scarsa conoscenza delle potenzialità di questo percorso. «L’ovodonazione non è un ripiego, ma una strada concreta e di grande efficacia per moltissime coppie -spiega la dottoressa Marina Bellavia, ginecologa e direttrice sanitaria di Next Fertility ProCrea-. Molte pazienti vi arrivano dopo anni di tentativi, senza sapere che sarebbe potuta essere la via più efficace fin dall’inizio. Il nostro compito è aiutare ogni coppia a trovare la strada giusta, con rispetto, attenzione e condivisione».

In questi tre anni, i dati clinici del centro, raccolti nel periodo 2022-2024, mostrano percentuali di successo molto superiori alla media anche in cicli di PMA standard, grazie a protocolli aggiornati, tecniche di laboratorio d’avanguardia e un attento studio dei fattori maschili, ancora oggi troppo spesso trascurati.

«Il cuore dell’attività del centro Next Fertility ProCrea è il laboratorio, accreditato dal 2021 secondo la norma ISO 15189:2012 come Laboratorio medico per le analisi di seminologia e biologia della riproduzione (SMTS 0048). Si tratta di un riconoscimento importante, rilasciato da un ente ufficiale a livello internazionale, che certifica la qualità e l’affidabilità del lavoro svolto -spiega Simona Cuomo, biologa e quality manager-. Questo accreditamento dimostra che il laboratorio rispetta standard molto rigorosi, pensati proprio per i laboratori medici, e investe in modo continuo nella formazione del team, nelle tecnologie più avanzate e nel miglioramento dei propri processi, per offrire a chi si affida a Next Fertility ProCrea un servizio sicuro, preciso e trasparente».

«Il nostro modello è semplice, ma richiede competenza e organizzazione: costruire un percorso realmente personalizzato, unire la medicina dell’evidenza alla vicinanza umana e offrire un’assistenza costante. Perché una diagnosi di infertilità, oggi, non è una sentenza: può essere l’inizio di una nuova possibilità», conclude Andrea Barlocco, direttore generale di Next Fertility ProCrea.