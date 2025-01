Il Centro Anziani di Daverio cerca volontari: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto”

Il Centro Sociale Anziani di Daverio lancia un appello accorato alla comunità: “Abbiamo bisogno di nuovi volontari per portare avanti le attività e i progetti del nostro centro”. Con l’inizio del 2025, l’associazione si trova a fronteggiare difficoltà legate alla disponibilità e al ricambio generazionale dei volontari, una risorsa fondamentale per il buon funzionamento del centro.

Il Presidente Delfino Barbieri sottolinea l’importanza di un impegno costante: “Ci mancano anziani ‘giovani’ disposti a dedicare del tempo in modo continuativo. Anche un piccolo impegno può fare una grande differenza”. Nonostante il centro possa contare su un alto numero di soci, spesso manca una disponibilità concreta per collaborare attivamente.

Le attività del Centro Anziani spaziano dal supporto ai soci più in difficoltà al trasporto per servizi socio-sanitari, fino all’organizzazione di corsi, tornei e visite culturali. Tra i servizi offerti ci sono anche una biblioteca con oltre 2.200 volumi e uno spazio di socializzazione presso il bar del centro, aperto dal martedì alla domenica.

Chi desidera contribuire può mettersi in contatto con il Centro Anziani di Daverio chiamando il numero 0332-948991 o recandosi direttamente presso la sede in P.le Avis, 1. “Non possiamo farcela senza il supporto della comunità”, conclude Barbieri. “È un invito alla solidarietà e alla partecipazione, per continuare a essere un punto di riferimento per i nostri anziani”.

Oltre a cercare volontari, il Centro continua a promuovere momenti di incontro e divertimento per i soci. Tra gli appuntamenti imminenti:

Torneo di Burraco: in programma venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 20, con formazione delle coppie e sorteggio dei tavoli.

Corso di Thai Chi: ripartito il 9 gennaio 2025, con pochi posti ancora disponibili. Chi fosse interessato può aderire contattando il Centro.

Corso di Ballo: iniziato il 10 gennaio 2025, aperto a nuovi partecipanti fino ad esaurimento dei posti disponibili.