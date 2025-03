Problemi per una tubatura del gas, momentaneo stop al traffico in via Roma a Daverio.

Il Comune fa sapere quanto segue: “Un altro tubo del gas è stato danneggiato durante i lavori. La via Roma sarà interdetta al traffico pesante, anche a quello degli autobus, che faranno fermata fino ad oggi pomeriggio solo in via Fiume. Vale anche per il servizio scolastico verso e dalla scuola secondaria di Azzate“.