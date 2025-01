Il Vharese che fa canestro si aggiudica il quadrangolare UISP

Quando gli Amici dell’associazione sportiva UltraDi organizzano un evento, una manifestazione, si sa in anticipo che andrà tutto bene. Anche il quadrangolare UISP di basket per atleti con disabilità intellettive e relazionali organizzato domenica 26 gennaio è andato alla grande. Oltre a UltraDi e Vharese sono scese in campo le squadre dei Links e della Briantea.

La prima eliminatoria è andata a favore dell’UltraDi nei confronti della Briantea. Nel secondo incontro, valevole per la qualificazione alla finale per i 1° e 2° posto si sono incontrati il Vharese e i Links i biancorossi l’hanno spuntata nonostante qualche defezione, con una bella prova collettiva. In finale quindi nuovo successo del Vharese che ha recuperato De Marchi e sfruttato la buona vena di tutti i giocatori. Disputate tutte le gare quindi, il Vharese si è aggiudicato il trofeo; seconda l’UltraDi, terza la Briantea e quarti i Links.

«È stata una bella esperienza per i ragazzi, è stato un livello medio basso che non trova molte occasioni per poter giocare. Ci sono ragazzi alla loro prima esperienza, la prima partita della vita. Sono state messe in campo delle emozioni molto importanti» dice Raffaella Gandini, organizzatrice dell’evento e consigliere di Uisp Varese.

Un elemento di interesse è che questi tornei costituiscono un modo per mettersi in gioco per giocatori di tutte le età: c’è chi non ha ancora compiuto 18 anni e altri che ne hanno oltre 50. Chi fa il suo primo ingresso in campo e chi non vede l’ora di sentire il calore del tifo del pubblico. Chi è un po’ timoroso, e chi aspetta il momento della partita per sentire quell’adrenalina bella che regala lo sport. Per molti giocatori, la partita “del concentramento” – così come viene chiamata – rappresenta un’occasione unica per potersi incontrare con altre squadre: Uisp Varese mette in campo questo campionato perché ha un valore che va oltre il campo, e che può essere considerato quasi un unicum nel panorama lombardo.

Il meccanismo è semplificato rispetto ad altri campionati: una volta al mese le società decidono di creare un concentramento in cui tutte le società di Uisp possono partecipare. In totale si riescono a mettere in campo cinque o sei giornate all’interno dell’anno.

Dal punto di vista geografico il campionato raccoglie squadre di tre province: Varese, Como e Monza Brianza.



«Un pomeriggio gratificante anche dal punto di vista tecnico perché sono stati messi in pratica alcuni esercizi fatti in allenamento e questo rende orgogliosi tutti noi – dice Alberto Galli, referente del Vharese – Un grande applauso agli organizzatori, a chi è sceso in campo, ai giovani arbitri, ai numerosi tifosi che hanno incitato atlete e atleti indipendentemente dalla maglia indossata. Davvero SPORTPERTUTTI».