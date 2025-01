In viaggio per l’Europa in treno: l’offerta per i neo diciottenni con Erasmus+

La Commissione europea ha annunciato i risultati dell’ultima tornata di candidature DiscoverEU. Si tratta di un programma Erasms+ che offre l’opportunità di visitare l’Europa, conoscere le sue peculiarità, cultura, storia e tradizioni per mettere in relazione le persone di tutto il continente. Offre un pass per viaggiare in treno.

Durante l’anno, 35.762 viaggiatori, al compimento dei 18 anni di età, riceveranno un pass viaggiare in tutta Europa. Lanciata nel 2018, l’iniziativa DiscoverEU offre ai giovani viaggiatori l’opportunità di scoprire l’Europa da soli o in o in gruppi formati al massimo da cinque persone, principalmente in treno. L’edizione di quest’anno si svolge tra marzo 2025 e maggio 2026.

Glenn Micallef, Commissario per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, ha dichiarato: «Un’esperienza di viaggio DiscoverEU è un viaggio che cambia la vita. Ogni stazione, ogni caffè, ogni nuovo volto che incontri si aggiunge alla tua storia. Non si tratta solo di vedere l’Europa, ma di viverla. A ogni giovane esploratore con un pass di viaggio in tasca dico: lanciati e sfrutta al meglio questa opportunità che ti regalerà un tesoro di esperienze!».

Rientrante nell’ambito del programma Erasmus+, questa tornata di candidature di DiscoverEU era aperta ai giovani degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Erasmus+ nati tra il 1º gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006. Ben 135 000 le domande pervenute. DiscoverEU integra anche una dimensione legata all’apprendimento, con l’organizzazione di formazioni e incontri in tutta Europa prima della partenza. I giovani partecipanti possono aderire al gruppo Facebook ufficiale #DiscoverEU per entrare in contatto con la comunità dei giovani viaggiatori. Maggiori informazioni sui risultati, compresa una scheda informativa con cifre specifiche per paese, sono disponibili sul Portale europeo per i giovani.