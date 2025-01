Incidente mortale sul lavoro a Giussano: 32enne precipita dal tetto di un capannone

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di martedì 14 gennaio a Giussano, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in via Brunati.

L’incidente si è verificato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri della Compagnia di Seregno e ai tecnici di Ats Monza Brianza.

Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.