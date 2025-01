“Io, il Favoloso Gianni” va in scena ad Uboldo: la prima vita di Rodari raccontata a teatro

Venerdì 24 gennaio alle 21, il Teatro San Pio di Uboldo ospiterà lo spettacolo teatrale “Io, il Favoloso Gianni – La vera storia della mia prima vita da Maestro Straordinario”, tratto dall’omonimo libro di Alessandro Colombo.

Lo spettacolo, portato in scena dalla Cooperativa Fiore che ride, racconta gli anni giovanili di Gianni Rodari, partendo dal registro di classe dell’anno scolastico 1942/43 ritrovato nella scuola di Uboldo, dove il celebre scrittore insegnò. Alessandro Colombo, autore e protagonista della rappresentazione, condurrà il pubblico alla scoperta di un periodo poco noto della vita di Rodari, che si estende dalla nascita, nel 1920, fino al 1943, anno del suo ultimo incarico come maestro elementare.

Il racconto intreccia episodi della giovinezza dello scrittore con alcune delle sue più celebri filastrocche, poesie e favole, esplorando l’evoluzione del suo pensiero, dal cattolicesimo all’antifascismo, fino al comunismo. È proprio a Uboldo, borgo della provincia di Varese, che Rodari ha trovato il seme della sua futura attività di autore di alcune tra le più amate favole per bambini del Novecento.

Sul palco, accanto a Colombo, ci saranno Silvia Chiaravalle, giovane interprete di poesie e filastrocche di Rodari, e la cantante Giulia Boretti, che eseguirà brani ispirati alle opere del maestro, accompagnata alla chitarra da Flavio Milan, regista e responsabile del commento musicale. La regia audio e luci è curata da Graziano Dalla Valle.

«Il pubblico sarà trasportato in un viaggio che attraversa i luoghi della giovinezza di Rodari, da Omegna sul lago d’Orta al lago di Varese, fino alla scuola del ventennio fascista, sfondo della sua prima vita – racconta Alessandro Colombo – Raccontiamo una lunga storia che vede protagonista il giovane Gianni e ci fa capire molte cose di lui. Un’occasione per conoscere meglio uno dei più grandi autori per l’infanzia e riscoprire il fascino della sua storia personale».

L’ingresso ha un costo di 12 euro (ridotto 8 euro). Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito del teatro San Pio

L’autore Alessandro Colombo con gli interpreti e lo staff tecnico dello spettacolo