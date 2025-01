Iscrizioni scolastiche: il periodo per riflettere si allunga, domande aperte fino al 10 febbraio 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le nuove date per le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026: le famiglie interessate potranno inoltrare le domande dalle 8 del 21 gennaio 2025 fino alle 20 del 10 febbraio 2025, con una finestra più larga di 10 giorni rispetto alle disposizioni iniziali, forinte a novembre scorso.

La scelta di ridefinire il periodo di iscrizione, che inizialmente era previsto dall’8 al 31 gennaio, mira a offrire alle scuole maggior tempo per le attività di orientamento e consentire alle famiglie di valutare con maggiore calma le opzioni educative disponibili.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado statali si effettuano tramite la piattaforma Unica, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS. La domanda richiede l’inserimento dei dati dell’alunno, della famiglia e delle scuole di interesse, con la possibilità di indicare fino a tre istituti in ordine di preferenza.

Una volta inviata, la domanda non è modificabile, ma è possibile monitorarne lo stato attraverso l’area riservata sulla piattaforma. Le scuole offrono supporto alle famiglie per la compilazione della domanda, sia online sia presso le segreterie scolastiche in caso di difficoltà.

Per maggiori dettagli, il Ministero invita a consultare il portale ufficiale dedicato alle iscrizioni scolastiche.