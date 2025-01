La Comunità Sichem di Olgiate Olona si interroga sul tema della casa tra Milano e Varese

Si svolgerà il prossimo sabato 25 gennaio, al Teatrino di Villa Gonzaga, Via Luigi Greppi 4 – Olgiate Olona (VA), l’evento pubblico organizzato dalla Comunità Sichem di Olgiate Olona dedicato al tema dell’abitare contemporaneo, con una particolare attenzione al territorio tra Varese e Milano.

«Mentre ci troviamo nel pieno di una crisi abitativa senza precedenti, riconosciuta come emergenza anche dall’Unione Europea – affermano gli organizzatori -, l’obiettivo dell’incontro è quello di attirare l’attenzione sul tema dell’abitare inteso come spazio vitale, luogo nel quale si svolgono tutte quelle pratiche di vita che esprimono le aspettative individuali e collettive. L’alto numero di immobili sfitti presenti in tutti i paesi grandi e piccoli del Nord Ovest, con una particolare attenzione al varesotto, rivela come la “casa” sia ormai considerata esclusivamente un “prodotto” che segue le logiche del mercato e della sua finanziarizzazione, un processo accentuato da una logica prevalentemente individualistica».

«Il risultato è evidente a tutti: troppe case senza gente e troppa gente senza casa, una dinamica apparentemente inesorabile che colpisce soprattutto chi ha un reddito medio basso, lavoratori poveri, anziani, famiglie monoparentali, giovani, migranti e rifugiati. Una dinamica confermata dall’esperienza di Sichem, una comunità di famiglie che da venticinque anni si occupa di accoglienza di famiglie e persone in difficoltà le quali, dopo un periodo di vita come ospiti in singoli appartamenti messi a disposizione dalla comunità, si trovano a dover cercare una casa dove abitare per vivere finalmente in autonomia. Ma l’attività si rivela spesso e sempre più frequentemente, quasi impossibile da portare a compimento. Perché?»

Sabato 25 gennaio, dalle 9:30 alle 13:30 si troveranno a dibattere sull’argomento:

Troppe case senza gente, troppa gente senza casa: riflessioni sull’abitare contemporaneo in provincia

Alberto Mazzucchelli, ingegnere

Mario Brambilla, esperto di housing e consigliere comunale di Legnano

L’edilizia residenziale pubblica tra mancanza di fondi e cambiamenti sociali:

Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona

Lorenzo Radice sindaco di Legnano

Leonardo Richiusa, vicesindaco di Olgiate Olona con delega alle politiche sociali

Housing sociale e co-housing fuori da Milano

Giordana Ferri direttore esecutivo di FHS Fondazione Housing Sociale

Claudio Ilarietti, Consorzio Ex.it