La fibra ottica arriva a scuola: “Già connessi oltre 350 istituti in Provincia di Varese”

Connessioni veloci in tutte le scuole della Provincia di Varese. Una rete in fibra ottica punta infatti ad abbracciare tutti i 450 edifici scolastici del territorio e di questi 357 risultano già collegati. È quanto annuncia Intred S.p.A., operatore di telecomunicazioni che si è aggiudicato la fornitura di questo servizio in tutta la Lombardia.

I bandi di gara -conosciuti come “Bando Scuola 1” e “Bando Scuola 2”- prevedono la fornitura di connettività in fibra dedicata a 450 scuole nella provincia di Varese, su un totale di oltre 5.000 scuole nell’intera regione Lombardia. Nell’ambito del primo Bando, Intred annuncia di aver già completato il collegamento per oltre il 96% delle scuole previste nella Provincia di Varese, garantendo un supporto essenziale per un’istruzione moderna e di qualità. Un ultimo blocco di 9 scuole di sarà connesso entro la prima metà dell’anno mentre la conclusione totale del progetto è prevista entro la fine del 2026.

Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, sono già 38 le scuole connesse nel capoluogo provinciale, 36 a Busto Arsizio e 29 a Gallarate. La fibra ottica dedicata alle scuole riveste un ruolo cruciale nella riduzione del digital divide, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali per tutte le fasce d’età e garantendo parità di accesso alle opportunità di apprendimento.

Un progetto che si basa su due diversi filoni di finanziamento. Nel 2021, Intred ha utilizzato la sua infrastruttura e il know-how nel campo della connettività per l’aggiudicazione del Bando Scuole 1, che prevede la fornitura di connessioni in banda ultra-larga a oltre 4.000 scuole della Lombardia. A questa vittoria si è aggiunta, nel 2022, quella del Bando Scuole 2, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia, per connettere oltre 1.200 scuole che erano rimaste escluse dal precedente Bando. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circa 60 milioni di euro.

Egon Zanagnolo – Direttore generale di Intred – ha dichiarato: «Siamo lieti di aver connesso con la banda ultra-larga oltre 350 scuole della provincia di Varese. Intred, come operatore regionale, ha costruito, anche in questa provincia, un’infrastruttura di rete altamente performante, un asset importante per lo sviluppo digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni locali. Con questa attività, inoltre, confermiamo il nostro rapporto con questo territorio e le sue realtà, che ci vedono già impegnati come sostenitori. Connettere le scuole, inoltre, significa fornire a studenti e studentesse strumenti educativi avanzati e al passo coi tempi, riducendo così il digital divide e costruendo la scuola del futuro».