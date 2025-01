La Futura si è inceppata: duro KO sul campo di Altafratte

La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia con San Giovanni in Marignano ha lasciato il segno sulla Futura Volley Giovani. Tornate a giocare in campionato le biancorosse di Busto Arsizio hanno raccolto un’altra sconfitta a Trebaselghe, campo di casa della Nuvolì Altafratte, con le venete che si sono imposte per 3-0.

Un risultato in qualche maniera “bilanciato” dall’inattesa sconfitta casalinga di Trento (1-3 con Melendugno) e quindi indolore dal punto di vista della classifica, con le Cocche sempre in testa al girone B con due punti di margine sulla Itas. Ma anche un’occasione persa per chiudere i conti della prima fase e che fa suonare qualche campanello d’allarme.

Troppo poco costante la formazione di Beltrami (Enneking 19, Zanette 13) che ha lasciato troppi punti per errori (11 quelli commessi cui si aggiungono 10 servizi sbagliati) e imprecisioni. Le padovane ne hanno approfittato con l’accoppiata Scharmann-Esposito in gran spolvero (17 punti a testa).

La Futura non è riuscita a conquistare un primo set lungo ed equilibrato, deciso ai vantaggi a oltranza (29-27) dopo aver avuto il punto dello 0-1 sul 26-27. Il parziale centrale è stato l’unico a concludersi con un po’ di divario tra le due squadra (25-21) anche se Busto è rimasta in scia da cima a fondo prima di arrendersi agli attacchi firmati dalla tedesca Grosse Scharmann.

Infine nel terzo set la Futura ha dato l’impressione di poter reagire scappando sul 2-7 iniziale e – dopo un primo riaggancio – costruendo anche il +4 sull’11-15. Enneking ha provato a spingere Busto ma la Nuvolì è rimasta agganciata alle ospiti e ha chiuso il match con due punti della ex di turno Fiorio.