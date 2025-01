La Solbiatese ritrova la vittoria, il Legnano ferma anche il Pavia

Terza giornata del girone di ritorno per il Girone A di Eccellenza che continua a regalare emozioni. Nell’anticipo di sabato ritrova la vittoria la Solbiatese che batte 2-0 la Caronnese (gol di Gabrielli e Torraca) nel big match di giornate e torna a correre per il primo posto. Anche perché il Legnano, dopo aver sconfitto i nerazzurri, ferma anche il Pavia imponendo l’1-1 al “Fortunati” (leggi qui). Ne approfitta il Mariano che batte 3-1 la Base 96 e aggancia la vetta.

Vittoria d’alta quota anche per l’Ardor Lazzate che batte 3-0 la Rhodense e vince lo scontro playoff. Colpo esterno per l’Fbc Saronno che a Vergiate sfrutta per due volte la “legge dell’ex” e vince 2-0 con la doppietta di Mammetti.

Vince anche la Sestese, 2-1 sul Meda grazie alle reti di Rossi e Pellini, e tiene a distanza la zona pericolosa, mentre l’Ispra arranca e viene sconfitta 1-0 in casa dal Robbio.

Vittorie esterne per il Sedriano, 3-1 a Casteggio, e per il Cinisello, 1-0 a Lentate.